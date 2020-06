New Amsterdam torna con il secondo appuntamento giovedì 11 giugno su Canale 5. La trama della seconda puntata rivela che la dottoressa Valentina Castro mentirà sul numero di partecipanti ad un trial clinico oncologico. Nel frattempo, la dottoressa Sharpe cercherà di aiutare una donna che ha perso molto peso a fare l'intervento di rimozione di pelle in eccesso che l'assicurazione non copre.

Poco dopo, il dottor Reynolds si troverà in difficoltà con un giovane paziente con gravi danni ai polmoni. Infine, Il dottor Goodwin scoprirà che l'ospedale manda via i pazienti terminali per avere una incidenza di mortalità più bassi e cercherà un modo per trovare fondi per l'ospedale e cambiare le cose.

New Amsterdam, la dottoressa Castro accusata di fare male il suo lavoro

La trama della seconda puntata di New Amsterdam in onda giovedì 11 giugno su Canale 5, rivela che la dottoressa Helen Sharpe prenderà una decisione importante per la sua carriera.

Intanto, la dottoressa Valentina Castro annuncerà di aver trovato i fondi per un trial clinico che coinvolgerà 40 pazienti oncologici. In realtà, le cose non stanno proprio così, in quanto la Castro ammetterà soltanto 15 pazienti alla sperimentazione e quando la Sharpe lo scoprirà, la accuserà di non fare bene il suo lavoro, in quanto non si spenderebbe per cercare di curare al meglio quante più persone possibili.

Poco dopo, la Sharpe arrabbiata con il sistema, avrà una soluzione creativa per aiutare una donna ex obesa a fare l'intervento di rimozione della pelle in eccesso, visto che l'assicurazione non copre i costi.

Nel frattempo, i dottori Goodwin e Reynolds saranno molto in difficoltà nel curare un paziente tredicenne con gravi danni ai polmoni causati dalla sigaretta elettronica. I due faranno di tutto per salvargli la vita ricorrendo persino alle cure sperimentali. Più tardi, Goodwin proverà ad aiutare Reynolds, il quale farà fatica a scendere a patti circa la sua decisione di trasferirsi a San Francisco.

Intanto, Max e Floyd si ritroveranno alle prese con un ragazzino con i sintomi di un attacco di cuore. In realtà il giovane ha sviluppato la malattia definita vaping a causa dell'utilizzo eccessivo della sigaretta elettronica.

Poco dopo, attraverso dei flashback verrà raccontato il modo in cui il dottor Kapoor ha curato un paziente rimasto in coma per quattordici anni.

Spoiler 11 giugno: Goodwin trova dei fondi per l'ospedale

Gli spoiler New Amsterdam relativi alla seconda puntata dell'11 giugno, ci dicono che il dottor Max Goodwin scoprirà di dover tagliare ben due milioni di dollari dal budget per l'ospedale. Come se non bastasse, verrà a conoscenza del fatto che è pratica comune degli ospedali dimettere i pazienti per i quali non c'è più nulla da fare al fine di abbassare il tasso di mortalità delle strutture. Contrario a questa pratica, il medico deciderà di ricoverare tutti i pazienti dimessi nell'ultimo mese in un reparto dedicato alle cure palliative. Poco dopo, la Bantley gli ricorderà che non ci sono soldi sufficienti a fare ciò e così Goodwin userà uno stratagemma per convincere un uomo facoltoso ma avaro a fare una sostanziosa donazione all'ospedale.

Nel frattempo, tutti i medici del New Amsterdam pur consapevoli che i tagli all'ospedale cambieranno le loro vite all'interno della struttura, si impegneranno al massimo per curare i loro pazienti.

Infine, il dottor Floyd Reynolds dovrà sciogliere i suoi dubbi e prendere finalmente una decisione molto importante che potrebbe cambiare per sempre la propria carriera.