Le vicende di Una vita continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano grazie ai suoi molteplici colpi di scena. Gli spoiler delle puntate, in onda dal 5 al 11 luglio 2020, rivelano che Ursula Diacenta non reagirà bene alla partenza di Telmo Martinez. La famiglia di Eduardo, invece, reclamerà la custodia di Mateo la casa del figlio.

Una Vita, trame 5-11 luglio: Ursula non prende bene la partenza di Telmo e Mateo

Gli spoiler della soap opera Una Vita, riguardanti le puntate in programma da domenica 5 a sabato 11 luglio, raccontano che Genoveva prometterà sulla tomba del marito che presto si vendicherà della sua morte.

Felipe e Ramon sotterreranno l'ascia di guerra, tanto che nella loro amicizia ritornerà l'armonia di un tempo. In ambulatorio, Lucia morirà dopo aver dato a Telmo uno straziante addio. A questo punto, Martinez preparerà il funerale con l'aiuto di Ursula nell'abitazione dell'Alvarado, dove farà sapere ai vicini che lui è il vero papà del piccolo Mateo. Carmen intuirà che il Palacios senior la considera solamente come un’amica, ragion per cui deciderà di lasciare Acacias 38. Bellita, scoprendo l'inganno di Cinta, prenderà la decisione di mandare la figlia in un collegio in Svizzera: la ragazza accetterà così la scelta di sua madre. Infine Telmo sceglierà di andare a vivere in un’altra città insieme al piccolo Mateo.

Ursula, furiosa della novità, racconterà al Martinez di aver ucciso Eduardo.

Una Vita: la famiglia di Eduardo vuole la casa e la custodia di Mateo

Le anticipazioni di Una Vita in onda la prossima settimana (5-11 luglio) svelano che Carmen ritornerà in paese dopo aver ricevuto una dichiarazione d’amore da parte di Ramon, il quale sarà intenzionato a rendere pubblica la relazione.

Tuttavia il Palacios senior vorrà prima parlarne con Antonio: in questa occasione, però, quest'ultimo riceverà una missiva che gli farà cambiare umore. Nel frattempo, Cinta sarà tratta in arresto al fine di un’esibizione trionfale fatta insieme a tutti gli impiegati del Caffè del Duende. Infatti, la giovane passerà la notte dietro le sbarre della prigione con l'accusa di associazione a delinquere, in seguito Jose riuscirà a farla rilasciare.

La felicità della Dominguez durerà poco, in quanto Bellita gli metterà in chiaro fin da subito che non potrà più esibirsi sul palcoscenico. Ursula, obbligata già a cercarsi un nuovo lavoro, verrà a sapere da Felipe che la famiglia di Eduardo reclama sia la casa in cui attualmente vive lei che la custodia di Mateo. A tal proposito, l'unica persona che aiuterà la Diacenta sarà Fabiana, la quale gli offrirà di lavorare nella sua pensione. Per finire, Antonito apprenderà dalla lettera che il Ministro della Guerra ha imposto ai figli di alcune famiglie ricche di arruolarsi al servizio militare per tre anni.