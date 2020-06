Un posto al sole potrebbe tornare in onda ma al momento non c'è ancora una data precisa a cui fare riferimento. Tuttavia, tale supposizione è giustificata da un post Facebook da parte dell'attore Germano Bellavia (interprete del gioviale vigile Guido nella soap) che sul suo profilo Facebook ufficiale ha pubblicato una foto con la mascherina di UPAS, accompagnata dalla seguente didascalia: 'Ci sarà'. Del resto, non bisogna dimenticare che questo non sarebbe l'unico indizio delle probabili riprese della soap. Lo stesso Patrizio Rispo (interprete di Raffaele Giordano) ha dichiarato che la soap riprenderà a breve, ma neanche lui ha esplicato un vero e proprio riferimento temporale.

A differenza di Rispo, Germano Bellavia ha invece offerto ai fan un vero e proprio indizio sull'inizio delle riprese, che dovrebbero iniziare a luglio. Tramite la sua immagine pubblicata su Facebook, l'attore ha dato ai telespettatori una speranza, quella di poter rivedere Un posto al sole al più presto su Rai3.

Un posto al sole: la foto di Germano Bellavia

C'è un particolare che ha fatto riaccendere le speranze ai fan di Un posto al sole di rivedere presto la soap partenopea sugli schermi di Rai3. L'attore Germano Bellavia, che in tv vediamo nel ruolo del corpulento Guido, ha pubblicato una sua foto in cui appare in auto con berretto ed una mascherina griffata "Un posto al sole". Nella didascalia, l'attore ha fatto scritto: "Ci sarà".

L'ipotesi di un imminente ritorno della soap rafforzata da alcune emoticon, tra cui due rappresentanti un sole ed un cuore celeste, lo stesso colore della squadra del Napoli. Nei commenti, Germano Bellavia ha stuzzicato ulteriormente la curiosità dei fan.

Uno degli utenti Facebook ha chiesto all'attore il quando e Germano Bellavia ha indicato il mese di luglio.

Tuttavia, come fa notare Napoli Zon, se fosse davvero luglio l'inizio delle riprese, è plausibile che le nuove puntate di UPAS andranno in onda a partire da luglio. Invece, se le riprese inizieranno a breve, è lecito pensare che già il prossimo mese rivedremo UPAS in tv. Ad ogni modo, la foto ha ricevuto molti altri commenti da parte di utenti felici e speranzosi del ritorno della soap, come: "Dajeee grande Guido".

Oppure: "Speriamo al più presto, ci mancate tanto".

I provini degli attori

Un posto al sole va in onda su Rai3 dal lontano 21 ottobre 1996. La storia ha come ambientazione principale palazzo Palladini e i suoi inquilini. Oltre a Patrizio Rispo, storico volto della soap, nel corso degli anni abbiamo visto molti altri attori e comparse prendere parte alla soap: alcuni ci hanno salutato, altri sono rimasti. UPAS è andato in onda ininterrottamente (tranne fermarsi solitamente per un paio di settimane nel corso delle vacanze estive) da lunedì al venerdì, per poi terminare le trasmissioni in tempi recenti, a causa del lockdown. Ma si tratta di uno stop temporaneo. Napoli Zon ha proposto un video riguardante i vecchi provini di alcuni attori della serie, che mostriamo qui di seguito.