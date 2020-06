Nel corso delle prossime puntate di Una vita, i telespettatori assisteranno ad alcuni risvolti riguardanti Carmen e Ramon. Tra i due infatti scatterà il primo bacio, preludio di una nuova storia d'amore che, stando alle anticipazioni provenienti dalla Spagna sfocerà in un matrimonio. I due, prima di tutto ciò, dovranno superare molti ostacoli, in primis, l'amore che Palacios nutre ancora per la defunta moglie Trini. Le cose per lui, cambieranno nel momento in cui si libererà del segreto sulla morte di Celia e che lo porterà a riavvicinarsi anche a Felipe.

Una vita, anticipazioni: Carmen innamorata di Ramon

Stando alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, nel corso delle prossime settimane, anche in Italia, i fan potranno assistere ad un ulteriore avvicinamento tra Carmen Sanjurjo e Ramon Palacios. Come noto, i due sono diventati confidenti dopo la scarcerazione dell'uomo, ritrovandosi a parlare su una panchina nei pressi dei 'Giardini del Principe'. La stessa domestica inoltre, non potrà fare a meno di rivelare a Fabiana, di essersi innamorata di Palacios. Sentimento che Ramon non ricambierà, visto che sembrerà ancora legato al ricordo di Trini.

Una vita, trame spagnole: Ramon sembra non corrispondere il sentimento di Carmen

Da quanto si apprende, le cose per Ramon cominceranno a migliorare nel momento in cui riuscirà a confessare a Felipe la verità sulla morte di Celia.

Questo fatto, verrà posto a conoscenza anche di tutti i vicini di Acacias durante una messa in memoria di Trini. Sarà Palacios quindi, a ringraziare tutti coloro i quali gli sono stati vicini dal momento della scarcerazione e menzionerà proprio l'amica Carmen, tra lo stupore di Susana e Rosina. Sanjurjio intanto, si renderà conto di essere profondamente innamorata dell'uomo e, su consiglio dell'amica Fabiana, cercherà di capire se anche Ramon nutra gli stessi sentimenti per lei.

La donna però, si troverà di fronte ad un'amara realtà. Palacios infatti, le dirà di vederla come un'amica, in quanto non ha ancora dimenticato la moglie defunta Trini.

Carmen e Ramon si baciano nelle prossime puntate di Una vita

Dopo aver constatato di non essere corrisposta, Carmen deciderà di lasciare Acacias per non soffrire ulteriormente.

Dalle anticipazioni spagnole si viene a sapere che la donna scriverà una lettera a Ramon e che consegnerà a Fabiana, la quale avrà il compito di recapitarla al destinatario solo una volta che Carmen sarà lontana dal quartiere. Ramon, appena leggerà le parole d'amore scritte da Carmen, capirà di essere innamorato della domestica e correrà da lei per impedirle di lasciare la città. Di fronte a lei, il padre di Antonito aprirà finalmente il suo cuore, confessandole non solo i suoi sentimenti, ma anche di essere pronto a costruire una nuova vita insieme a lei. Le dolci parole di Ramon convinceranno Carmen, la quale accetterà di fare ritorno ad Acacias con lui, non prima di averlo baciato teneramente sulle labbra.