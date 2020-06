Nelle prossime settimane di programmazione della soap opera Una vita i telespettatori italiani assisteranno all’ennesimo delitto, ma questa volta non sarà Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) a macchiarsi le mani di sangue.

L'ex istruttrice sarà la vittima, visto che farà una tragica fine a causa della sua rivale Genoveva Salmeron (Clara Garrido). I fan spagnoli, per la precisione, hanno detto addio al personaggio più cattivo dello sceneggiato lo scorso 31 dicembre. La vedova di Jaime Alday perderà la vita anche per mano del new entry Israel Becerra (Aleix Melè), dopo aver minacciato la sua ex alleata e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una Vita, spoiler: Genoveva decisa a conquistare Felipe

Gli episodi andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE e che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, segneranno l’uscita di scena, dopo quattro anni, di una storica protagonista. Tutto avrà inizio quando Ursula stringerà una pericolosa alleanza con Genoveva quando quest'ultima tornerà ad Acacias 38 per vendicare il decesso di Samuel. Le due malefiche donne, oltre a servirsi della complicità del banchiere Alfedo Bryce per far cadere in rovina tutti i cittadini, faranno di tutto per sbarazzarsi di Agustina facendole credere di essere malata. Quest’ultima, in preda alla disperazione totale per aver appreso di avere poco tempo da vivere e stufa di soffrire si ge,tterà da una finestra.

In seguito, precisamente quando perderà anche il suo secondo marito, Genoveva si renderà conto di provare dei sentimenti per Felipe. La vedova dell’Alday si servirà dell’aiuto di Ursula per conquistare l’avvocato proprio quando l’uomo sarà intenzionato a convolare a nozze con la domestica Marcia (Trisha Fernandez).

La Salmeron e Israel alleati, Ursula ritrovata senza vita nel bosco

Genoveva, quando riuscirà a fare breccia nel cuore dell’avvocato, farà i conti con la Dicenta che diventerà una sua nemica a tutti gli effetti. Quest’ultima, dopo essere stata abbandonata dalla Salmeron, le darà una giusta punizione smascherandola.

In particolare, l’ex istruttrice farà sapere all’Alvarez Hermoso che la creatura che porta in grembo la sua promessa sposa in realtà è di Santiago, colui che finge di essere il marito di Marcia. La Dicenta, purtroppo, verrà considerata matta, visto che Felipe non crederà alle sue parole. Non appena tutti gli abitanti la ripudieranno, dal momento che nessuno si dirà disposto a schierarsi dalla sua parte, Ursula non avrà altra scelta oltre a quella di rifugiarsi in un convento. A questo punto, dopo aver espiato i propri peccati, l'ex governante comincerà a vendicarsi dei coniugi Alvarez Hermoso travestendosi da suora per terrorizzarli.

L’anziana donna continuerà a portare avanti il suo diabpiano olico, facendo intendere alla Salmeron di essersi pentita di tutte le atrocità commesse nel corso della sua intera esistenza.

Ad avere la meglio sarà Genoveva, che convincerà la sua ex complice a recarsi in sua compagnia in un luogo di montagna. Quando rimarranno da sole, tenterà di pugnalare la sua avversaria ma senza riuscire nel suo intento, poiché riceverà subito tre colpi di pistola alla schiena da Israel, il fratello del defunto marito di Marcia. Infine, la perfida governante sarà rinvenuta distesa a terra vestita di scuro e in una pozza di sangue.