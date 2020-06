La soap opera iberica Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra riesce sempre a coinvolgere il pubblico. Nel corso degli episodi che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 la prossima settimana, Ursula Dicenta si ritroverà senza un tetto sotto cui vivere a seguito del decesso di Lucia Alvarado e della partenza di Telmo Martinez e Mateo.

A casa dei Palacios invece ci sarà parecchia tensione, poiché Antonito si vedrà costretto a svolgere la leva militare obbligatoria.

Una vita, trame all’11 luglio: Lucia deceduta, Cinta finisce in prigione

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo italiano da domenica 5 a sabato 11 luglio 2020 svelano che Genoveva dirà addio al defunto marito Samuel e prometterà di vendicarsi.

La vedova di quest’ultimo quando ritornerà dal cimitero si rifiuterà di salutare i vicini. Intanto si assisterà finalmente alla riappacificazione dei due amici di sempre Ramon e Felipe, invece Lucia esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Telmo. A questo punto quest’ultimo e Ursula organizzeranno il funerale di Alvarado nell’abitazione della donna: in tale circostanza l’ex parroco troverà il coraggio di far sapere a tutti i presenti di essere il vero padre di Mateo. Nel contempo Carmen deciderà di abbandonare il quartiere iberico per sempre, quando si renderà conto che Palacios prova soltanto amicizia per lei. Intanto Bellita sarà intenzionata a mandare Cinta in un collegio svizzero: quest’ultima si adeguerà alla volontà della madre.

Non appena Telmo sceglierà di dare una svolta alla sua vita trasferendosi in un’altra città con Mateo, l’ex istruttrice Ursula non se la sentirà più di mentire. In particolare Martinez verrà a conoscenza che Eduardo è morto per mano della dark lady. Carmen rimetterà piede ad Acacias 38 quando Ramon le dichiarerà il suo amore: quest’ultimo però prima di rendere pubblica la sua relazione con la domestica vorrà mettere al corrente Antonito.

Il vedovo di Trini desisterà dal suo intento, poiché il suo primogenito riceverà una lettera dal contenuto sconcertante. Cinta dopo essersi esibita al teatro finirà in prigione insieme ai dipendenti del Caffè del Duende, con l’accusa di aver falsificato delle banconote false. La giovane Pasamar per fortuna trascorrerà soltanto una notte in cella, poiché suo padre José riuscirà a farla tornare in libertà.

La felicità della ragazza avrà una breve durata, dal momento che sua madre le farà presente che non dovrà più recitare.

Ursula alla ricerca di una nuova sistemazione, Ramon chiede aiuto a Liberto

Nel frattempo Ursula quando si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro, apprenderà da Felipe che i familiari di Eduardo hanno reclamato l’appartamento del defunto uomo e la custodia di Mateo. Successivamente Antonito per ordine del ministero della guerra dovrà prestare servizio militare per tre anni, insieme ad altri benestanti. Ramon deciso a cambiare il destino del figlio si rivolgerà al generale con l’aiuto di Liberto: purtroppo l’incontro non avrà l’esito sperato.

Ursula dovrà cercarsi una nuova sistemazione, dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui vivevano i coniugi Torralba.

L’unica persona che proverà pietà per l’ex istruttrice sarà Fabiana, che riceverà un netto rifiuto dall’anziana donna quando le proporrà di lavorare nella sua pensione. Per finire Susana e Felicia esigeranno di sapere da Bellita se Cinta è veramente la dama del mistero, invece Jacinto e Servante faranno l’ennesimo errore dopo aver cercato di trasformare lo sterco di vacca in oro.