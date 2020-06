Una nuova protagonista della soap opera Una vita, prossimamente dimostrerà di essere una persona cattiva. Si tratta di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che dopo aver perso il marito Samuel Alday (Juan Gareda) deceduto per mano di Cristobal Cabrera vorrà farla pagare a tutti i costi ai cittadini di Acacias 38.

Le anticipazioni spagnole rivelano che la dark lady quando Ramon Palacios (Juanma Navas) cercherà di ostacolare la sua vendetta, non ci penserà due volte a metterlo fuori gioco. Il padre di Antonito non riuscirà a scoprire le reali intenzioni di Genoveva e Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) il nuovo marito della donna, poiché rischierà la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente d’auto.

Una vita, spoiler: Genoveva ritorna in paese per vendicarsi

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno visto lo scorso anno e che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Genoveva farà di tutto per vendicare il decesso di Samuel. Dopo aver rimesso piede ad Acacias 38 al fianco del nuovo compagno Alfredo Bryce, la nuova dark lady oltre a tentare di sbarazzarsi di Agustina prenderà di mira anche Ramon. Per iniziare Genoveva e il suo secondo marito cercheranno di convincere tutti gli abitanti ad investire del denaro in una banca americana, facendogli credere che i loro risparmi aumenteranno in pochissimo tempo. Dopo Rosina e Liberto anche Susana, Felicia, e Antonito cadranno nella trappola dei coniugi Bryce.

L’obiettivo principale di Genoveva ovviamente sarà quello di mandare in rovina l’intero quartiere, poiché avrà la convinzione che i cittadini siano i colpevoli della morte di Samuel.

Per la precisione Salmeron non riuscirà ancora ad accettare il fatto che in passato chiunque si sia rifiutato di aiutare lei e il suo compianto marito, a sfuggire dalle grinfie di Cristobal Cabrera.

A non fidarsi di Genoveva e Alfredo sarà Ramon, che deciso a vederci chiaro sulla faccenda farà delle ricerche e inviterà il figlio a non farsi imbrogliare fino a quando non avrà la certezza che la banca americana sia davvero affidabile.

Ramon ha un incidente stradale, Lolita e Antonito in rovina

Nonostante l’avvertimento del padre, il marito di Lolita venderà la patente delle caffettiere per guadagnare più soldi, mentre Ramon continuerà a investigare pur essendo entrato in possesso di un falso giudizio sul conto della banca straniera.

In particolare Bryce sostituirà i documenti veri e in grado di metterlo in cattiva luce con la complicità di Genoveva, che nello stesso istante sequestrerà la piccola Milagros. Successivamente Salmeron dopo aver sedotto e convinto Antonito ad investire i suoi risparmi, chiederà al marito di agire contro Ramon. Nello specifico il giorno precedente ad una riunione in cui i paesani compresi i Dominguez dovranno incontrarsi per fondare una società, Palacios senior se ne andrà via da Acacias 38 per aver ricevuto una chiamata preoccupante sulla banca americana.

Prima di partire il ricco borghese metterà in guardia la nuora Lolita, dicendole di non consentire ad Antonito di firmare l’accordo con Alfredo fino a quando lui non ritornerà nella cittadina spagnola.

Ramon durante il viaggio sarà vittima di un incidente stradale, e le sue condizioni di salute appariranno subito gravi. Nel contempo tramite diverse conversazioni tra Genoveva e Alfredo, si scoprirà che i due coniugi sono i responsabili di quanto accaduto al vedovo di Trini. Infine Lolita e Antonito decideranno di vendere il loro caseificio per saldare il debito contratto con Bryce, invece Palacios non sarà rintracciabile. Per tale motivo Carmen deciderà di cercare personalmente il proprio amato, dopo aver tentato di contattarlo senza riuscirci.