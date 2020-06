Nelle puntate di Una vita, che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana, uno storico protagonista farà i conti con dei grossi problemi. Antonito Palacios (Alvaro Quintana), potrebbe entrare a far parte dell'esercito. Per non stare lontano dai propri cari, il fratello di Maria Luisa farà il possibile per trovare un accordo con l’ispettore, cacciandosi però nei guai. Per sfuggire alla leva militare obbligatoria, il marito di Lolita rischierà di finire in prigione. A cambiare il destino del primogenito di Ramon (Juanma Navas) sarà Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), che lo salverà da una denuncia per corruzione.

Una vita, trame: Antonito costretto ad arruolarsi nell’esercito

Negli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, Antonito verrà a conoscenza di doversi arruolare nell’esercito insieme ad altri ricchi, questo perché i governanti non voglio dare ai poveri l'impressione che debbano essere gli unici a rischiare la propria vita in guerra. Il fratello di Maria Luisa, visto che non vorrà stare lontano dalla moglie per tre anni, si servirà dell’aiuto del padre Ramon per non essere arruolato. Antonito controllerà tutte le leggi vigenti e apprenderà di poter sfuggire alla leva militare obbligatoria soltanto se dimostrerà di prendersi cura di un parente con delle problematiche.

Il Palacios senior, dopo aver fatto credere ai governanti di essere pazzo, verrà smascherato da Rosina e Susana.

Quest’ultima non appena si accorgerà che Ramon ha intrapreso una relazione con Carmen, lo farà sapere alla Rubio senza accorgersi di essere stata ascoltata da un ispettore dell’esercito. Il funzionario dopo aver scoperto che Antonito ha mentito, lo affronterà e gli dirà che farà di tutto per farlo spedire in un posto abbastanza rischioso.

Intimorito dall’idea di poter perdere la vita, il giovane si scaglierà contro il padre e gli sottolineerà che non accetterà mai Carmen come matrigna. Inoltre il primogenito del Palacios arriverà a proporre alla moglie di abbandonare la Spagna insieme a lui, ricevendo un netto rifiuto.

Il marito di Lolita libero, Ramon vuole annunciare la relazione con Carmen

Antonito, senza una via d'uscita, cercherà di corrompere l’ispettore con del denaro. Carmen, dopo aver sentito casualmente la conversazione di alcuni militari, apprenderà che vogliono fare arrestare il primogenito di Ramon con l’accusa di corruzione. L’ex domestica di Samuel troverà un escamotage per salvarlo, invitandolo ad attuare una messinscena in presenza dell’ispettore con la complicità di Lolita. Carmen dirà al funzionario che Ramon da quando ha perso il senno della ragione è convinto di essere il suo fidanzato. Quest’ultimo dopo essersi nascosto nel ripostiglio della bottega del figlio, porterà avanti il gioco dell’inserviente presentandosi al militare come un monarca.

L’ispettore, quando Antonito e Lolita gli confideranno che i cittadini non sono ancora al corrente della follia di Ramon, farà a sua volta una confidenza ai due coniugi, dichiarando che anche suo padre soffre di demenza senile.

Fortunatamente il piano di Carmen darà il risultato sperato, dato che il primogenito del Palacios, oltre a sfuggire, all’arresto non dovrà più partire. Antonito rivolgerà le dovute scuse alla domestica e le dirà di essere disposto ad accettarla nella sua famiglia. Grazie all’approvazione del figlio, Ramon farà sapere all’intero quartiere di aver ritrovato la felicità al fianco della Sanjurjo, ma un nuovo imprevisto sarà dietro l'angolo.