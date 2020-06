Nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi pomeriggio, 4 giugno 2020, Alessandro Graziani è tornato in studio su invito di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha voluto far chiarezza in merito alle accuse di Pago pubblicate sul settimanale Chi: secondo le quali tra l'ex tentatore e Serena Enardu non c'è stato un semplice flirt ma una vera e propria storia. Di fronte a Gabriele Parpiglia, presente in studio, Alessandro ha cercato di chiarire la sua posizione, mentre la diretta interessata, su Instagram, non ha tardato a dire la sua su quanto appena andato in onda, accusando i media di aver ''creato una relazione di quattro mesi'', smentendo che il rapporto tra lei e Alessandro sia durato tanto.

Uomini e donne, oggi Alessandro Graziani in studio per dire la sua su Serena

Alessandro Graziani è tornato nello studio di Maria De Filippi ma non lo ha fatto per Giovanna. Da quanto andato in onda, pare sia stata la stessa conduttrice ad invitarlo per mettere chiarezza sul suo percorso all'interno di Uomini e donne dopo le accuse di Pago pubblicate sull'ultimo numero di Chi. Presente in puntata anche il giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha rivolto alcune domande all'ex corteggiatore di Giovanna, nonché ex tentatore di Temptation Island. Domande poste al fine di capire se realmente, come sostenuto da Pago, tra lui e Serena, dopo la fine del relaity, vi sia stata una vera e propria love story.

Rottura Pago-Serena: Alessandro chiamato a rispondere alle accuse del cantante

In puntata, proprio il giornalista ha raccontato ad Alessandro le ultime novità in merito alla storia tra Pago e Serena. Graziani, quindi, è venuto a conoscenza della rottura tra i due ma non solo. Da quanto riportato da Parpiglia e pubblicato anche sul settimanale di Gossip, l'addio sarebbe avvenuto a causa di alcune chat di Serena e Alessandro e che il cantante sardo avrebbe scoperto solo poche settimane fa.

Secondo la tesi di Pago quindi, i due non avrebbero avuto solo un semplice flirt, come sempre raccontato, ma sarebbero stati amanti almeno fino a dicembre. Graziani, quindi, messo alle strette sulla questione, ha dichiarato di non sentire più la Enardu dalla fine di ottobre, smentendo di fatto quanto pubblicato sulla rivista.

U&D, Graziani infastidito dalle domande di Parpiglia: 'Mi dà fastidio parlarne'

Alessandro è parso parecchio infastidito dalle domande di Parpiglia, tanto da arrivare a dire: ''Mi dà fastidio parlarne'', per poi aggiungere: ''Non ho avuto una storia con lei''. Vedendo l'imbarazzo di Alessandro, la stessa Maria De Filippi ha chiuso la questione, affermando che il suo intento era solo quello di chiarire la situazione con Giovanna e confermare che l'eventuale storia con Serena fosse terminata prima della sua partecipazione a Uomini e donne come corteggiatore. Da casa, la Enardu ha seguito la puntata, dicendosi basita su quanto andato in onda. Serena infatti, sul suo Instagram, ha voluto chiedere scusa ad Alessandro per essere stato costretto a subire tutto questo polverone: "Avete costruito quattro mesi di relazione''.