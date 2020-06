Fughe, delitti, sensi di colpa e promesse di vendetta, le anticipazioni di Una vita, delle puntate trasmesse su Canale 5 dal 29 giugno al 4 luglio, promettono suspense. Ursula si macchierà nuovamente con un delitto ponendo fine alla vita del violento Eduardo. Durante la funzione funebre di quest'ultimo, Lucia avrà un malore e verrà portata in ospedale dall'amato Telmo. Samuel, nel frattempo, diventerà un ladruncolo e sottrarrà dei soldi a Lolita al fine di fuggire da Acacias con Genoveva. Peccato però che la fuga non finirà nel modo sperato: l'uomo si ritroverà a giacere esanime tra le braccia della moglie per colpa di Cristobal.

Anticipazioni Una Vita al 4 luglio: Ursula toglie la vita a Eduardo

Dopo aver ascoltato la testimonianza dell'ex balia di Milagros, finalmente Felipe comprenderà che, negli ultimi giorni di vita, sua moglie aveva dei problemi mentali. Ramon manderà una lettera all'avvocato Alvarez-Hermoso invitandolo a prendere parte alla messa in onore delle defunte Trini e Celia.

Dopo averci riflettuto a lungo, Telmo deciderà di lasciare Acacias per sempre. Ursula supplicherà l'uomo di non andarsene, ma le sue preghiere non sembreranno fare presa sull'ex prete. Lucia non sarà contenta dell'imminente addio di Telmo, infatti avrà timore che il piccolo Mateo debba rimanere con suo marito anziché con suo padre biologico.

Ursula prometterà a Lucia di aiutarla a qualunque costo ed ecco che la donna arriverà a porre fine alla vita di Eduardo tramite dei medicinali.

Spoiler Una vita: Samuel deruba Lolita

Nelle prossime puntate di Una Vita, Samuel si ritroverà ancora una volta in una difficile posizione. L'uomo avrà bisogno di un ulteriore prestito e questa volta non sembrerà trovare nessuno disposto a farglielo.

Il fratello di Diego si vedrà costretto a commettere una follia.

Mentre tutti saranno al funerale di Eduardo, Samuel approfitterà della situazione per intrufolarsi nel locale di Lolita e rubare il denaro della colletta. L'uomo, però, non passerà inosservato: Susana lo vedrà uscire furtivo dal negozio.

La cerimonia funebre verrà interrotta in seguito a un malore di Lucia. Telmo porterà la sua amata in ospedale e qui apprenderà che la donna è in fin di vita.

Samuel perde la vita, Genoveva giura vendetta

Samuel continuerà a portare avanti il suo piano e appiccherà il fuoco al fine di creare un diversivo per fuggire da Acacias con Genoveva. Il destino, però, avrà in serbo un finale drammatico per i due coniugi. Una volta arrivato nel vicolo del Principe, Cristobal punterà un'arma da fuoco contro Genoveva, ma Samuel si metterà in mezzo intercettando il proiettile al posto della moglie.

Sarà così che Samuel esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di una disperata Genoveva. Tutto il paese sarà afflitto dai sensi di colpa per aver tentato di bloccare la fuga di Samuel.

La moglie, profondamente afflitta e arrabbiata con i vicini di Acacias per non aver aiutato Samuel, si chiuderà nella sua abitazione con la salma e impedirà a chiunque di prendere parte alla veglia funebre. In seguito Genoveva giurerà vendetta davanti alla foto del defunto marito.