DayDreamer - Le ali del sogno, la soap turca con protagonista Can Yaman, torna con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Le trame relative alle puntate in onda dal 22 al 26 giugno rivelano che Can riuscirà ad accaparrarsi una prestigiosa campagna promozionale per l'azienda di famiglia, nonostante Emre cerchi di sabotare la cosa. Sanem si mostrerà gelosa nei confronti della modella Arzu, provocando la sua caduta nel corso del servizio fotografico a casa di Can.

DayDreamer, spoiler 22-26 giugno: Sanem fa cadere Arzu

Le trame di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che i genitori di Sanem e Leyla metteranno in vendita il negozio, in modo tale da procurarsi il denaro per far fronte ai debiti contratti.

Sanem continuerà ad aiutare Emre e cercherà di far sì che Can non riesca a chiudere un contratto importante con una delle modelle più richieste del paese, che consentirebbe all'agenzia pubblicitaria di aggiudicarsi lavori importanti. Sanem e Can avranno una discussione piuttosto accesa a causa dei dubbi che la giovane nutre nei suoi confronti, pregiudizi scatenati da ciò che Emre le ha detto nei confronti di Can.

In ufficio si scoprirà che le email che avrebbero potuto favorire l'agenzia di Aylin sono state inviate dal computer di Leyla. Can, dopo essere riuscito a convincere la modella Arzu a collaborare con la sua agenzia pubblicitaria, organizzerà un servizio fotografico a casa sua. Qui Sanem, spinta dalla gelosia nei confronti del bel Divit, farà intenzionalmente cadere la ragazza.

In seguito al piccolo incidente, Sanem e Can discuteranno nuovamente e decideranno di avere un rapporto esclusivamente lavorativo.

Emre escogiterà un nuovo piano per mettere i bastoni tra le ruote a suo fratello Can e farà di tutto pur sabotare il sopralluogo che un'azienda cosmetica internazionale farà nell'agenzia pubblicitaria.

Per riuscire nel suo scopo si affiderà ancora una volta a Sanem.

DayDreamer, spoiler al 26 giugno: Deren denigra Sanem

Gli spoiler di DayDreamer, delle puntate dal 22 al 26 giugno, raccontano che Sanem avrà il compito di sabotare l'ispezione dell'azienda e per riuscirci chiederà ad Ayhan di liberare un topo in agenzia nell'istante in cui i tecnici saranno intenti a valutare le condizioni igieniche.

Il piano, ovviamente, potrebbe mandare a monte tutti gli sforzi di Can per risollevare l'azienda e mandare nel panico i dipendenti. Sanem, invece, agirà nella maniera opposta a quella che le è stata richiesta, allestendo una sala relax per soddisfare uno dei requisiti degli addetti all'ispezione. Tuttavia i suoi sforzi non verranno ripagati, visto che Deren non farà altro che denigrarla. Can scoprirà che la sua collaboratrice ha ferito Sanem e si recherà da lei per consolarla. I due vivranno un momento molto tenero, ma la ragazza non si lascerà andare completamente.

Can si aggiudicherà un'importante campagna pubblicitaria che gli verrà affidata da Simeon Fabbri, il titolare di un'azienda internazionale di profumi.

Aylin, non sopportando la presenza di Sanem, farà di tutto per convincere Emre ad affiancare suo fratello nella campagna pubblicitaria affidata a Can.