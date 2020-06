Procedono a gonfie vele le storie d'amore tra i quattro protagonisti di Uomini e donne che hanno animato l'ultima puntata della stagione. Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli hanno ufficializzato il loro primo mese insieme con una torta speciale, mentre Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono riapparsi sui social network con un dolce scambio di affettuosità. Anche Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno cominciato a condividere con i fan le prime foto della loro quotidianità di coppia.

Carlo e Cecilia fidanzati dal 30 aprile a Uomini e Donne

Oggi, martedì 9 giugno, è andata in onda l'ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, quella interamente dedicata ai percorsi rimasti in sospeso di due dei protagonisti del Trono Classico prima dello stop di marzo.

Nelle scorse ore, dunque, i telespettatori hanno assistito alle scelte insolite di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, due dei colleghi di Giovanna Abate sulla poltrona rossa.

Il veneto, per esempio, ha deciso di spiazzare la sua corteggiatrice preferita in una location diversa dallo studio dove vengono registrate le puntate del dating-show. Dopo aver comunicato a Ginevra che non era la sua scelta, il giovane ha raggiunto Cecilia Zagarrigo in un giardino addobbato per l'occasione con maxi schermi, luci d'atmosfera e un vetro di plexiglass per garantire la distanza sociale tra loro. Il lieto fine tra i due ragazzi ha emozionato gran parte del pubblico a casa che, soltanto poche ore fa, ha scoperto che questa coppia non si è formata nei giorni scorsi.

Grazie ad alcune stories che l'influencer ha pubblicato su Instagram dopo la fine del programma, si è saputo che lei e Carlo stanno insieme dal 30 aprile (ovvero da più di un mese) e che fino ad oggi hanno dovuto tenere nascosto il loro legame per non rivelare nulla sulla scelta trasmessa a U&D. Per festeggiare il loro primo mesiversario, i piccioncini hanno spento la candela posta su una torta realizzata dal noto pasticcere Renato per l'occasione e in alcuni video hanno confermato ai fan di essere felicissimi.

Prime foto social per le nuove coppie di Uomini e Donne

Anche Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno ripreso possesso dei loro profili social dopo che su Canale 5 è andata in onda la puntata di Uomini e Donne dedicata al loro fidanzamento. L'ex corteggiatore, in particolare, ha pubblicato su Instagram un video nei quale dispensa numerosi baci alla compagna.

Nei giorni scorsi, però, sono state sempre le stories del giovane a svelare come era andata a finire tra lui e la tronista: il ragazzo, infatti, si è immortalato nel giardino della casa della romana, lo stesso che i fan del programma avevano visto in un'esterna.

Giovanna e Sammy felici dopo la scelta a Uomini e Donne

La terza ed ultima coppia che si è formata di recente negli studi di Uomini e Donne, è quella di Sammy Hassan e Giovanna Abate. A poco più di 24 ore dalla messa in onda della scelta su Canale 5, i due hanno deciso di riapparire sui social network con un dolce scatto che sta facendo sognare i loro tanti fan.

L'ex corteggiatore, in particolare, ha pubblicato un selfie in ascensore con la neo fidanzata che gli dà un caloroso bacio sulla guancia; ad accompagnare il tutto, una romantica canzone di Vasco Rossi.

Insomma, la stagione 2019/2020 del format di Maria De Filippi è terminata con ben tre lieto fine: nonostante le difficoltà e i limiti che hanno avuto, quasi tutti i protagonisti del Trono Classico sono riusciti nel loro intento, ovvero quello di trovare l'amore.

Soltanto Daniele Dal Moro ha lasciato la trasmissione senza fare una scelta tra le tante ragazze che stava conoscendo prima che ci fosse lo stop alle registrazioni causa emergenza sanitaria.