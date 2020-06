Non le ha di certo mandate a dire un ex protagonista di Uomini e donne ad alcuni membri del cast: Fabrizio Cilli, intervistato dl sito meteoweek.it, ha detto chiaramente quello che pensa di Gianni Sperti e della dama che ha frequentato per qualche tempo. Su Gemma Galgani, infatti, l'ex cavaliere ha fatto sapere di aver cambiato nettamente idea dopo averla conosciuta davanti alle telecamere di Canale 5.

Il parere di Cilli su alcuni volti di Uomini e Donne

Stanno facendo molto rumore le dichiarazioni che ha rilasciato un ex protagonista di Uomini e Donne ad un sito di Gossip. Fabrizio Cilli, che ha partecipato al Trono Over per poche puntate nella scorsa stagione, si è lasciato andare ad opinioni piuttosto forti soprattutto nei confronti di due membri fissi del cast del dating-show.

Interpellato sugli scontri verbali che ci sono stati in studio tra lui e Gianni Sperti (che l'ha accusato più volte di essere lì non per corteggiare Gemma ma per visibilità), l'ex cavaliere ha detto: "È una persona furba. Fa lo spaccone dietro le quinte, ma alla fine è uno che vale poco. Sa solo offendere".

All'uomo evidentemente non sono andate giù le parole poco carine che il collega di Tina Cipollari ha detto su di lui quando in studio è stato fatto ascoltare un audio nel quale il diretto interessato avrebbe confermato di prendere parte alla trasmissione soltanto per fama e non per interesse nei confronti della Galgani.

Questa segnalazione fu riportata proprio dall'opinionista pugliese (al quale qualcuno l'aveva fatta recapitare tramite i social network), e da quel momento per Fabrizio sono iniziati i problemi con la dama torinese, fino alla sua improvvisa eliminazione.

Fabrizio duro con parte del cast di Uomini e Donne

"Quando lui ti prende di mira, il gioco è fatto", ha proseguito Cilli nello sfogo che alcuni siti stanno riportando in queste ore.

Sempre in merito al comportamento che Gianni Sperti ha avuto nei suoi confronti quando faceva parte del cast di Uomini e Donne, Fabrizio ha detto: "Si vede che era geloso di me".

Un'altro parere molto forte che ha espresso l'ex cavaliere in una recente intervista, è quello sulla dama che ha provato a corteggiare per qualche settimana davanti alle telecamere. "Volevo davvero conoscere Gemma, non ero fidanzato come dicevano. Sono andato lì per curiosità".

Quando la frequentazione con la Galgani è cominciata, però, nel 40enne qualcosa è cambiato: "Già dalla prima puntata ho capito che è arrogante".

"Mi sarebbe piaciuto rimanere a U&D per conoscere qualcun'altra, non Gemma. Volevo restare lì", ha concluso Cilli nel suo sfogo.

Le ultime news su Gemma e Nicola di Uomini e Donne

Mentre un altro dei suoi ex spasimanti non perde occasione per attaccarla pubblicamente, Gemma Galgani preferisce concentrarsi sulla conoscenza con Nicola Vivarelli. Le ultime notizie informano i fan di Uomini e Donne della giornata da turisti che i due hanno trascorso insieme ieri a Roma: in una Instagram Stories che ha pubblicato il ragazzo, infatti, si sente la voce della torinese che gli spiega alcune caratteristiche del passato di Piazza del Popolo.

Il fatto che la dama e il giovane cavaliere si siano incontrati nella capitale e non in una delle loro città (Forte dei Marmi o Torino), potrebbe essere uno spoiler indiretto dell'imminente partecipazione dei due a Temptation Island.

Sono settimane che sul web si rincorrono le voci sul possibile debutto della torinese e Sirius nel cast del reality estivo di Canale 5, ma fino ad oggi nessuno dei diretti interessati o degli addetti ai lavori si è esposto per confermarle o smentirle definitivamente.