Da giorni si susseguono le voci sulla presunta crisi tra l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodríguez. Dopo la fine del matrimonio, la coppia aveva deciso di riprovarci. Le cose tra i due sembravano andare di nuovo a gonfie vele. Belen Rodriguez più di una volta aveva espresso la sua felicità e sui social non mancavano mai scatti di coppia in cui apparivano di nuovo sereni e sorridenti insieme al loro unico figlio Santiago. Poi il video di qualche giorno fa in cui una Belen decisamente provata e sottotono dichiarava che questo per lei è un periodo molto difficile e buio.

I rumors intanto si susseguono, così come gli indizi in cerca dei motivi che avrebbero portato all'ennesima rottura. In molti hanno notato un gesto sospetto da parte di De Martino.

Stefano De Martino e i tanti like a Emma Marrone

In questi giorni in cui i principali siti e giornali di Gossip non parlano d'altro il protagonista Stefano De Martino si è chiuso nel silenzio. Pare sia ritornato a Napoli. Nessun post sui social, nessuna dichiarazione, nessuna replica al video di Belen. Alcuni utenti non hanno potuto non notare i tanti like che proprio in questi giorni sta mettendo ai post di Emma Marrone, la sua ex fidanzata. Gli attenti fan della cantante salentina si sono accorti che da un po' di tempo sotto gli scatti da lei postati non appariva un like di De Martino.

Ora invece molte foto ne hanno uno. I fan della cantante, che non hanno risparmiato critiche e commenti negativi nei confronti di Stefano, si chiedono come mai proprio adesso. Che voglia riprovarci con la sua ex Emma?

Emma Marrone e la storia con Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino si innamorarono nella scuola di Amici.

Lei cantante salentina, lui ballerino napoletano con un passato da fruttivendolo. Una storia d'amore che appassionò i fan del programma e che continuò anche quando il talent finì. I due infatti dopo Amici andarono a convivere e per diversi mesi le cose tra loro andarono a gonfie vele. Poi il bacio a un'allieva della scuola di Amici in cui De Martino lavorava come ballerino professionista.

La Marrone però decise di dargli un'altra possibilità e così tornarono insieme. In seguito, sempre ad Amici, l'incontro con Belen Rodríguez. Tra i due fu un colpo di fulmine. Tanti si schierarono contro la coppia prendendo le difese della Marrone tradita pubblicamente. Belen e Stefano portarono avanti la loro relazione decidendo poco dopo di convolare a nozze e avere un figlio.