Le anticipazioni di Uomini e donne del 3 giugno ci mettono al corrente degli argomenti principali che verranno trattati nella puntata: saranno presenti in studio Enzo e Pamela mentre Veronica Ursida si scontrerà con Roberta Padua, Maria De Filippi interverrà suggerendo alle due dame di mostrare un po' di solidarietà femminile, anziché scontrarsi in quel modo.

Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 3 giugno: Enzo e Pamela in studio

Nelle puntate di Uomini e Donne andate in onda nelle scorse settimane, si è parlato della fine della relazione fra due ex protagonisti del dating show: Enzo Capo e Pamela Barretta.

I due ex fidanzati si sono lasciati a metà aprile a causa della gelosia di entrambi. L'imprenditore napoletano ha rimporverato alla Barretta di aver ballato con Armando durante una cena in cui era presente anche lui, mentre Pamela era diventata sospettosa nei confronti del compagno, per via di un like che aveva messo su Instagram ad una ventenne. Nella puntata del 3 giugno Enzo, guardando negli occhi Pamela, le dirà: "Non voglio più fare la guerra con te". Fra l'imprenditore napoletano e la Barretta è iniziata, dopo la fine della loro storia d'amore, uno 'scontro social', fatto di battute sarcastiche e frecciatine proprio come una delle ultime, in cui Pamela ha criticato una ragazza ventenne che era seduta in braccio al suo ex compagno, dicendole che un fisico come il suo non ce l'aveva avuto nemmeno in gravidanza.

La lite fra Veronica Ursida e Roberta Padua, Maria De Filippi consiglia: 'Un po' di solidarietà femminile'

Nel filmato presente su Witty viene fatta vedere Veronica seduta al centro dello studio con Giovanni, il ragazzo con cui ha iniziato da qualche settimana una frequentazione. La Ursida viene accusata dal suo corteggiatore, di non avergli rivelato di conoscere già il ragazzo che le ha inviato i fiori in studio durante la precendente registrazione: "Subito hai capito che fosse lui quello della diretta e perché non me l'hai detto?".

Da un confronto in studio fra la coppia, Giovanni, rivolgendosi a Maria che gli farà qualche domanda in merito alla vicenda, risponde: "Se il problema prima era nove, ora è dieci", sottolineando quindi di avere dei problemi con la dama romana. La conoscenza con Veronica sembra compromessa e per lei si aggiungono anche le critiche da parte di Roberta.

In studio probabilmente le due donne inizieranno a litigare, al punto che interverrà la De Filippi suggerendo loro di evitare lo scontro: "Un po' di solidarietà femminile invece di uccidervi". Veronica accetterà il suggerimento di Maria dandole ragione.