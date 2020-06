Con l’avvento della Fase 2, tornano in televisione alcuni dei programmi che erano stati momentaneamente sospesi. Tra questi anche Made in Sud, che tornerà in onda il prossimo 15 giugno. Alla conduzione è stato confermato Stefano De Martino. Il napoletano, ormai volto di punta di Rai2 e nuovo show man amatissimo, è pronto a mettersi nuovamente in gioco con la speranza di intrattenere gli italiani. In occasione di questo gradito ritorno, De Martino ha rilasciato un’esclusiva intervista al settimana Tv Sorrisi. Il conduttore ha avuto modo di raccontare le novità previste per questa nuova edizione e ha fatto anche riferimento alla sua vita privata.

"Preferisco che quella parte appunto rimanga privata" ha dichiarato in merito alla vicenda con Belen.

Stefano torna a Made In Sud

Stefano De Martino ormai non si ferma più: dopo Stasera tutto è possibile e Made in Sud, arriva anche un primo ruolo da doppiatore. Come lui stesso ha dichiarato, infatti, ha preso parte al doppiaggio di un cartone, Arctic - un’avventura glaciale. Mentre in questi giorni i siti e i giornali di Gossip si scatenano sulla presunta crisi del suo matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano ha avuto modo di precisare che il programma è stato completamente rinnovato e adeguato alle vigenti normative. Ha parlato dei suoi compagni d’avventura Biagio Izzo e Fatima Trotta, con cui dice di aver un grandissimo feeling.

La sfida di Stefano è quella di far sorridere e divertire il pubblico. Grazie a Made in Sud si cercherà di far distrarre il telespettatore dai problemi della quotidianità. La squadra del programma andrà in onda senza pubblico e verranno mantenute le distanze di sicurezza necessarie. Sono bandite le strette di mano e, ovviamente, molte gag saranno modificate.

Insomma, le promesse per un programma divertente ci sono davvero tutte. Non resta che attendere il 15 giugno prossimo. Made in Sud andrà in onda, come al solito, su Rai 2.

Stefano sulla sua vita privata: ‘Spero mi comprendiate’

De Martino ha voluto evitare di parlare di gossip, in seguito alle voci di una nuova rottura con la moglie Belen.

Ormai vicino ai 30 anni, Stefano ha affermato di non voler più rendere noti gli eventi della sua vita privata: "La mia vita è sempre stata parte integrante di quella pubblica. Spero che mi perdonino le persone" ha dichiarato riferendosi alla sua decisione di non rispondere alle domande su Belen. Preferisce, quindi, tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Un gesto che può sorprendere ma che è stato molto apprezzato da parte di molti fan che lo hanno interpretato come una volontà di tenere lontano dal gossip il piccolo Santiago.