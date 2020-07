Giovedì 23 luglio si rinnova su Canale 5 l'appuntamento con la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, in onda in prima visione assoluta alle 14,45. Le anticipazioni su ciò che vedremo rivelano che sarà una puntata decisamente interessante e ricca di colpi di scena per la coppia composta da Can e Sanem. Per i due, infatti, dopo l'ennesima incomprensione che rischierà di allontanarli definitivamente, arriverà il momento della resa dei conti finali , durante il quale verrà fuori tutta la verità sulla figura dell'Albatros.

DayDreamer, le anticipazioni del 23 luglio: Sanem scopre che Can e Polen tornano a vivere insieme

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di DayDreamer che verrà trasmessa il 23 luglio in prima tv assoluta, rivelano che arriverà il giorno della festa di compleanno di Polen e questa sarà l'occasione in cui Guliz farà una confessione a dir poco scioccante a Sanem, che la lascerà senza parole.

La ragazza, infatti, verrà a sapere che Polen ha deciso di trasferire tutte le sue cose a casa di Can, perché è pronta ad iniziare una nuova vita assieme all'aitante fotografo. In questo modo, quindi, Sanem verràa scoprire che Can e Polen si starebbero dando una seconda chance e ovviamente non la prenderà affatto bene.

Le anticipazioni della soap opera turca campione di ascolti di Canale 5, infatti, rivelano che a quel punto Sanem deciderà di far fermare il taxi che la sta portando alla festa di Polen e quindi di non partecipare più al party. Come se non bastasse, però, Sanem non avrà alcuna intenzione di tornare a casa e così deciderà di accettare l'invito che le è stato fatto da Ceycey. A quel punto, quindi, lo raggiungerà a teatro e i due amici si appresteranno a trascorrere la serata insieme.

Il primo vero bacio tra Can e Sanem

Ma le novità di questa puntata di DayDreamer del 23 luglio non sono finite qui. Gli spoiler, infatti, rivelano che Can verrà a conoscenza di quello che è successo e dell'incomprensione che si è venuta a creare con Sanem. Così, senza pensarci su due volte, deciderà di raggiungerla subito per cercare di risolvere la situazione prima che possa essere troppo tardi.

Il confronto tra Sanem e Can sarà decisamente molto intenso. Il fotografo, infatti, si assumerà la responsabilità di confessare alla donna di essere lui il vero Albatros. A quel punto, quindi, vedremo che tra i due ci sarà il primo vero bacio ufficiale e questa volta non sarà al buio. Che questo possa essere il vero inizio della storia d'amore tra i due protagonisti della soap opera di Canale 5?

Lo scopriremo solo nel corso delle prossime settimane di programmazione.