Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva turca "DayDreamer- Le ali del sogno", nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci saranno importanti novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, Deren approfitterà del litigio tra Can e Sanem per provare a conquistare il fotografo. Infatti la direttrice creativa della Fikri si presenterà a casa del Divit e finirà senza i suoi vestiti. Nel frattempo Aydin confesserà a Can tutte le sue bugie e verrà allontanata da quest'ultimo.

Deren si avvicinerà a Can

Can dopo aver saputo tutte le bugie della Aydin, la lascerà e licenzierà suo fratello Emre, in quanto verrà a sapere che quest'ultimo era il primo che tramava alle sue spalle e voleva fargli del male.

Dopo tutte queste delusioni, il fotografo avrà solo voglia di distrarsi un po' e Deren troverà l'occasione giusta per avvicinarsi a lui, in quanto ha un debole per l'uomo.

Inoltre, c'è da dire che la donna non aveva avuto modo di avvicinarsi a Divit solo a causa di Aydin, ma dopo che quest'ultima verrà allontanata da Can, Deren deciderà di approfittare della situazione e passare all'attacco per conquistare il cuore del fotografo.

Sanem scopre Deren senza veli a casa del fotografo

Nelle puntate che arriveranno presto in Italia scopriremo che l'azienda di Can Divit rischierà la bancarotta a causa di Emre e Aylin. Proprio in questo momento difficile, Deren starà vicino al fotografo, in quanto sarà preoccupata per il loro lavoro e proprio in questa circostanza si avvicineranno tantissimo.

Intanto Sanem riuscirà a trovare un modo per salvare l'azienda dalla bancarotta, vendendo la formula del suo profumo a Fabbri che tornerà a collaborare con la Fikri Harika. Nonostante la bella iniziativa della giovane protagonista, il fotografo non sarà per niente contento e si chiuderà in se stesso.

Successivamente, Deren si presenterà a casa di Divit con del sushi, poi la donna si macchierà i vestiti con il vino e Can gli offrirà la sua maglietta per non farla rimanere senza abiti. Poco dopo arriverà Sanem a casa del fotografo per chiarire la situazione tra di loro, ma vedendo Deren mezza nuda fraintenderà e scapperà via.

Sebbene Divit sia molto infastidito da questo fraintendimento, non fermerà la ragazza, perché sarà ancora molto arrabbiato con lei. Inoltre, Can deciderà di continuare a vedersi con la sua collega solo per scatenare la gelosia di Aydin, in quanto non ha nessun interesse per Deren. Presto però tutti i problemi tra i due si risolveranno e non basterà una donna senza veli a fermare la storia d'amore tra la bella Sanem e l'affascinante Can.