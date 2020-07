Nuove e avvincenti episodi di DayDreamer - Le ali del sogno attendono i fan della soap tv turca nel corso della prossima settimana. A partire da lunedì 26, e fino a venerdì 31 luglio, le nuove avventure ambientate a Istanbul vedranno Guliz invaghirsi di Osman che starà riscuotendo molto successo come modello. Intanto Can e Sanem saranno chiamati a far fronte a un nuovo spot pubblicitario e tra loro non mancheranno gli scontri. Aydin, inoltre, non riuscirà più a tenere nascosta la verità sulla talpa della Fikri Harika e, per tale motivo, cercherà di convincere Emre a confessare tutto al fratello.

Riuscirà Sanem a confessare a Can di averlo ingannato insieme a suo fratello?

Anticipazionri DayDreamer: Osman corteggiato da Guliz

Nel corso nei nuovi episodi di DayDreamer, Osman pare aver trovato la sua strada, visto il successo ottenuto come modello. Guliz sembrerà aver perso la testa per lui, mentre sul set continueranno gli scontri tra Deren e Aylin. Lyela, invece, noterà l'interesse di Guliz per Osman e ne sarà gelosa. Muzzaffer intanto, visto il successo ottenuto dal fratello di Ayhan, cercherà di diventare famoso come lui, ma le cose non andranno come previsto.

Sanem vuole raccontare tutta la verità a Can nelle prossime puntate di DayDreamer

Negli episodi in onda sino al 31 luglio, Sanem si sentirà sempre più in colpa verso Can e vorrà liberarsi di questo peso, raccontando all'uomo tutta la verità sulla spia dell'azienda.

Per tale motivo, andrà da Emre chiedendogli di confessare tutto insieme, ma il fratello di Can non sembrerà disposto a cedere, sicuro che il fratello non li perdonerebbe mai. Intanto Can e Sanem saranno impegnati in un nuovo progetto, la cui sceneggiatura sarà scritta dagli utenti del web. Tra Divit e Sanem non mancheranno gli scontri, in un rapporto che sembrerà sempre più oscillare tra amore e odio.

La sceneggiatura di DayDreamer scelta per il nuovo spot

Dalle anticipazioni si viene inoltre a sapere che la sceneggiatura scelta per il nuovo spot, sarà quella di Sanem, la quale si sarà firmata con lo pseudonimo di DayDreamer. La ragazza non svelerà a nessuno la sua identità per cui nessuno in azienda saprà che il progetto è il suo.

In seguito Sanem, insieme a Can, cercherà il quartiere ideale in cui ambientare le scene dello spot e sarà in questa occasione che i due avranno un doloroso scontro.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di DayDreamer in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5, nel consueto orario delle 2 e 45 del pomeriggio. Si ricorda, inoltre, che sulla piattaforma Mediaset play è possibile rivedere tutte le repliche degli episodi già trasmessi.