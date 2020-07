La settimana di DayDreamer - Le ali del sogno si concluderà venerdì 17 luglio 2020 con la messa in onda di un nuovo super episodio che si preannuncia ricco di colpi di scena e di sorprese per tutti gli appassionati della storia d'amore tra Can e Sanem. Settimana dopo settimana sono sempre di più gli spettatori che si appassionano alla serie turca che ha stregato il pubblico italiano e che continuerà a regalare emozioni ancora per tutta l'estate su Canale 5. Le anticipazioni sulla puntata in onda venerdì pomeriggio rivelano che ci sarà un duro scontro verbale tra Sanem e il fotografo ma alla fine i due riusciranno a chiarirsi e saranno a un passo dal bacio.

Gli spoiler della puntata di DayDreamer del 17 luglio: Osman diventa testimonial dello spot di Levent

Nel dettaglio, la trama dell'ultimo episodio di questa fortunata settimana di DayDreamer - Le ali del sogno in programma venerdì pomeriggio alle 2 e 45 del pomeriggio circa su Canale 5, rivelano che tra i due c'è stata una furiosa lite al termine della quale però si ritroveranno di nuovo insieme sul set per girare lo spot dei prodotti di Levent.

Can e Sanem, quindi, nonostante il momento di tensione che hanno vissuto dal punto di vista lavorativo, si ritroveranno di nuovo a lavorare fianco a fianco. Riusciranno a mettere da parte le tensioni tra di loro?

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della puntata di venerdì rivelano che poco prima di dare il via alle riprese dello spot, l'attore protagonista scelto si sentirà male e sarà impossibilitato a prendere parte alle riprese.

Per fortuna, però, sul set riusciranno subito a trovare una soluzione per cercare di risolvere questo problema che avrebbe mandato all'aria l'intera realizzazione dello spot di Levent. Come nuovo modello verrà scelto Osman, che diventerà di fatto il protagonista assoluto nonché testimonial per i prodotti biologici che bisogna sponsorizzare.

La presenza di Osman sul set come modello renderà molto felice Leyla.

Can e Sanem a un passo dal bacio

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer, che verrà trasmessa il 17 luglio in televisione, rivelano che dopo le riprese dello spot tra Can e Sanem ci sarà un netto riavvicinamento. I due, infatti, proveranno a mettere da parte le incomprensioni e le liti che ci sono state tra di loro e si ritroveranno insieme in acqua, vicini più che mai: sarà proprio in questa circostanza che tra i due potrebbe scattare il tanto atteso bacio.

Riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore, provando ad essere felici assieme? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la seguitissima soap opera estiva di Canale 5.