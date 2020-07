Scoppiettanti novità attendono i telespettatori di Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni tratte dalla Turchia delle puntate in onda prossimamente su Canale 5 indicano che Can Divit correrà in aiuto di Sanem Aydin. In particolar modo, il fotografo deciderà di cacciare Enzo Fabbri dall'azienda di famiglia dopo averlo visto importunare la sua ex fidanzata.

Daydreamer: Enzo e Aylin stringono un accordo

Le trame di Daydreamer inerenti alle puntate turche in onda prossimamente annunciano che ci sarà alta tensione tra Can e Enzo. Tutto avrà inizio quando l'imprenditore dimostrerà di essere pronto a tutto pur di avere la formula del profumo di Sanem.

Proprio quest'ultima accetterà a malincuore di aiutare l'italo-francese, in quanto la fragranza era la stessa che aveva addosso quando aveva baciato per la prima volta il fotografo. Fabbri arriverà addirittura a rilevare il 20% delle azioni dell'agenzia pubblicitaria per salvarla dal fallimento dopo che Emre aveva corrotto alcuni clienti con delle somme generose di denaro. L'Aydin, a questo punto, si sentirà in debito nei confronti del manager, visto che aveva aiutato la Fikri Harika a risollevarsi economicamente. Dall'altro canto, Enzo si metterà d'accordo con Aylin, alla quale prometterà di darle le azioni dell'azienda una volta ottenuto il profumo ideato solo dall'ex di Divit.

Fabbri infastidisce Sanem, Divit lo butta fuori dalla Fikri Harika

Prossimamente nella Serie TV vedremo che la situazione diventerà sempre più incandescente. Enzo si spingerà addirittura a partecipare a una festa di compleanno ideata da Aylin per entrare in possesso della fragranza, se il piano non gli si ritorcesse contro.

L'italo francese dovrà rinunciare sia alla ricetta del profumo che a Sanem. Ma ecco che la Yuksel lo convincerà a preparare un contratto per piegare l'Aydin alla sua volontà. Can, nel frattempo, dimostrerà di essere molto infastidito dalle continue intromissioni di Fabbri, arrivando a strattonarlo dopo averlo invitato ad acquistare un'altra essenza.

Ma Enzo dimostrerà di non arrendersi, costringendo Can a organizzare un piano per proteggere Sanem. Infatti compilerà un assegno del valore di 400.000 lire turche per riavere indietro la Fikri Harika molto più del valore del 20% delle azioni. Non contento, caccerà Fabbri dall'azienda, rischiando una nuova bancarotta per la mancanza di fondi.

Can regala un motorino all'Aydin

Ed ecco che la trama prenderà dei risvolti romantici nonostante Divit volesse restare solo un amico con Sanem. Il fotografo racconterà all'ex di non voler che ceda il suo profumo all'italo-francese in quanto gli appartiene fin dal primo giorno in cui si sono baciati al buio del teatro. L'Aydin, a questo punto, spererà di rientrare nelle grazie del fratello di Emre, tanto da preparargli un nuovo profumo in esclusiva per lui.

Dall'altro canto, Can ricambierà il gesto regalandole un motorino per premiarla del suo impegno durante una campagna pubblicitaria acquistata dalla Fikri Harika.