Gli spoiler della famosa soap opera americana Beautiful riservano sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, Emma Barber interpretata dall'attrice Nia Sioux, scoprirà una terribile verità: Beth, figlia di Liam e Hope è ancora viva ed è stata adottata dall'ignara Steffy Forrester. Emma rimarrà assai stupita dalla scoperta e vorrà rivelare il tutto a Hope, ma sarà continuamente ostacolata da Thomas Forrester, il quale sarà preoccupato per il suo futuro con Logan. Nel frattempo Barber deciderà di recarsi a casa di Hope, ma durante il viaggio in auto avrà un brutto incidente.

Thomas sarà presente durante l'incidente di Emma, ma l'uomo non chiamerà nessuno che possa soccorrere la donna.

Thomas e Hope discutono a causa di Liam

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 13 al 17 luglio, Brooke e Ridge si confronteranno riguardo il rapporto tra Liam e Hope. Nel frattempo presso la Forrester Creations, Thomas e Hope avranno una brutta discussione a causa di Liam. Successivamente Emma Barber ascolterà, per caso, una particolare conversazione tra Zoe e Xander, grazie alla quale scoprirà che la piccola Beth è ancora viva e che in realtà è Phoebe, la bimba adottata da Steffy. Dopo l'assurda scoperta, Emma sarà desiderosa di raccontare tutta la verità a Hope Logan, ma Thomas si renderà conto delle intenzioni della donna e cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea.

Emma vuole confessare la verità a Hope

Emma deciderà di recarsi da Hope per confessarle tutta la verità riguardo la sua bambina. Più tardi Zoe verrà a conoscenza dell'obiettivo di Barber e sarà notevolmente in ansia per il suo imminente futuro e quello del padre. Xander, nonostante tutto, preferirà che Hope sappia finalmente la verità, affinché possa riabbracciare al più presto la sua bambina.

Frattanto Ridge Forrester penserà che Hope sia la scelta migliore per Thomas, per tale ragione si recherà dalla giovane Logan per cercare di convincerla a costruirsi un futuro al fianco di suo figlio.

Thomas segue Emma

Successivamente Emma prenderà la sua auto per recarsi da Hope, con lo scopo di raccontarle la verità che ha da poco scoperto riguardo Beth.

Frattanto Thomas farà di tutto per nascondere, ancora una volta, la verità a Hope così deciderà di seguire Emma con la sua macchina, per evitare che la donna giunga a destinazione. Successivamente l'auto di Emma uscirà fuori strada e la giovane donna finirà in una scarpata. Nel contempo Thomas assisterà alla scena dell'incidente senza reagire in nessun modo e non chiamerà neanche i soccorsi per la povera Emma.