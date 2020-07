Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, Thomas Forrester nonostante sappia che la piccola Beth è viva ed è stata adottata dalla sorella Steffy, deciderà di tacere. Infatti, l'obiettivo dello stilista sarà quello di convincere Hope Logan a formare una famiglia insieme a lui, dopo che la donna ha divorziato da Liam Spencer.

Thomas chiede a Hope di formare una famiglia con lui e Douglas

Dunque, Thomas verrà sapere che Beth è viva ed è stata data in adozione a sua sorella Steffy, anche se quest'ultima non era conoscenza della reale identità della neonata.

Allo stesso tempo, Xander, Zoe e Flo temeranno che presto il segreto dello scambio delle culle venga a galla.

Intanto, Hope avrà firmato i documenti per l'annullamento del matrimonio con l'ormai ex marito Liam. Il Forrester junior sarà felicissimo per questa notizie e riterrà che sia finalmente arrivato il suo momento. Proprio per questo motivo, l'uomo non vorrà rivelare ad Hope che sua figlia è viva, in quanto la notizia potrebbe riportare la donna tra le braccia dello Spencer. Quindi lo stilista di moda penserà bene di tacere

In particolare, il giovane le chiederà se vuole creare una famiglia insieme a lui e suo figlio Douglas. La figlia di Brooke sarà molto spiazzata dalla proposta del giovane, apparirà molto perplessa e non sarà per niente convinta di rifarsi subito una nuova vita.

Infatti, la donna sarà ancora molto affranta per la rottura con lo Spencer e così rifiuterà la proposta di Thomas, spiegandogli che per il momento non se la sente di fare questo passo.

Wyatt e Flo andranno a casa di Liam e Steffy

Poco dopo, Bill e Katie andranno a fare visita a Steffy e Liam e lo Spencer ne approfitterà per scusarsi con suo figlio per le recenti incomprensioni tra i due.

Intanto, Brooke andrà da sua figlia Hope, le suggerirà di non fidarsi di Thomas e delle sue proposte e le consiglierà di allontanarsi dal figlio di Ridge.

Successivamente, anche Wyatt e Flo andranno a casa di Liam e Steffy per pranzare tutti insieme e poi andare in spiaggia. Tuttavia, Flo rivedrà la piccola Phoebe (Beth) e avrà sempre di più dei rimorsi e dei sensi di colpa per lo scambio di culle.

Non rimane che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità. Intanto, chi non avesse avuto la possibilità di rivedere tutti gli episodi durante la messa in onda, potrà recuperarli mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.