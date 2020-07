Arrivano le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful dopo lo stop delle riprese causato dall'emergenza sanitaria. Sally e Penny, terrorizzate dall'idea di finire in prigione, tengono Flo in ostaggio prima che Wyatt scopra la verità sulla malattia terminale della fidanzata. Mentre Shauna fa di tutto per sedurre Ridge, Steffy ha un grave incidente d'auto causato da Bill.

Katie scoprirà che Bill ha tradito nuovamente la sua fiducia baciando la sorella Brooke e non vorrà sentire ragioni davanti alla richiesta di perdono da parte di entrambi. Un'altra devastante situazione farà vacillare Bill che, dopo aver investito con la sua auto Steffy, la veglierà in ospedale sperando nel suo risveglio.

Beautiful, le nuove puntate in prima visione assoluta

Finalmente, proseguono le trame della soap opera interrotte ormai da mesi. C'è tanta carne al fuoco e i telespettatori non vedono l'ora di scoprire come evolveranno le varie storyline. Nelle puntate americane di Beautiful, Bill ha baciato Brooke, in crisi matrimoniale con Ridge ormai da tempo. Spencer, sperando di salvare la sua relazione con Katie, la supplicherà di perdonarlo per l'ennesima volta. Ora c'è anche Will a cui pensare e Bill sarà disposto a pagare le conseguenze per il suo momento di debolezza.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Katie penserà alla sua storia d'amore con Bill e proverà a concedergli un'altra possibilità. Ciò che invece non accetterà saranno le scuse di Brooke, la sorella con la quale ha dovuto combattere per tutta la vita e che si è sempre intromessa nelle sue relazioni sentimentali.

La sorte di Flo nelle mani di Sally

Sally ha finto di avere una malattia terminale per indurre Wyatt a lasciare Flo e tornare la lei, così da regalarle gli ultimi giorni felici della sua vita. Peccato che la furba Fulton abbia scoperto tutto accedendo al pc della dottoressa Penny, complice di Spectra.

Le due hanno aggredito Flo con un candeliere, facendole perdere conoscenza.

Proprio in quel momento ha suonato alla porta Wyatt, in cerca di Flo. Sally e Penny hanno trasportato la poverina in un'altra stanza, inventando sul momento una scusa per giustificare il gran disordine trovato da Spencer. Le nuove puntate di Beautiful ripartono proprio da qui.

Sally e Penny terranno Flo in ostaggio nell'appartamento della dottoressa, in attesa di meditare sul da farsi.

Un folle piano nelle prossime puntate di Beautiful

Le macchinazioni di Sally non finiscono qui. La stilista ha intenzione di rimanere incinta di Wyatt, così da avere qualcosa che la leghi per sempre a lei anche qualora scoprisse che non sta per morire. Spencer, all'oscuro di tutto, continuerà a prodigarsi per renderla felice, distrutto dall'idea di perderla da lì a poco.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Penny sarà molto chiara con Sally: la decisione di nascondere Flo nel suo appartamento è solo temporanea. Tuttavia, le prometterà di aiutarla nel suo piano per tenere lontana Flo da Wyatt.

Bill veglia la povera Steffy

Steffy avrà il desiderio di passare un po' di tempo da sola e uscirà in sella alla sua moto. Mentre volterà l'angolo della sua lussuosa villa, un'auto la travolgerà. L'uomo a bordo della vettura altri non è che Bill Spencer. Devastato, Spencer chiamerà immediatamente il 911. Steffy verrà trasportata d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni appariranno subito gravi.

Bill, sentendosi in colpa per aver causato l'incidente di Steffy, le starà accanto giorno e notte dopo averle chiesto innumerevoli volte perdono. Anche Ridge e Brooke correranno in ospedale per starle accanto. I Forrester e i Logan vivranno momenti di terrore nella sala d'aspetto, pregando che Steffy si risvegli.

Finn sarà il medico che darà loro una speranza e che, secondo gli spoiler di Beautiful farà guarire anche il cuore della coraggiosa Forrester.