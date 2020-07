Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano quello che vedremo nei prossimi mesi. Thomas ha ucciso Emma Barber speronando la sua automobile che è finita fuori strada, pertanto potrebbe essere incriminato in quanto Xander ha delle prove schiaccianti contro di lui. Lo stilista di Forrester potrebbe essere accusato di omicidio se il fidanzato di Zoe dovesse parlare.

Beautiful anticipazioni americane: Xander ha le prove dell'omicidio

Thomas Forrester continuerà il suo diabolico piano per riuscire ad avvicinarsi a Hope. Dopo aver causato la morte della stagista di Forrester, il figlio di Ridge potrebbe essere accusato a causa di Xander che ha delle prove che lo incastrerebbero.

Il fidanzato di Zoe si sentirà in colpa per quanto successo a Emma Barber e deciderà di non continuare a coprire i segreti della sua ragazza e di Flo. Dopo la morte della nipote di Justin, Xander cercherà delle prove per riuscire a incastrare Thomas e cercherà degli indizi grazie alle localizzazioni Gps della macchina dello stilista. Avant avvertirà la compagna di essere riuscito a forzare la portiera dell'automobile di Forrester.

Beautiful: Xander minaccia di denunciare Thomas Forrester

Dopo essere riuscito a entrare in possesso delle localizzazioni di Thomas, Xander scoprirà che il figlio di Ridge è coinvolto nell'incidente di Emma e l'ha lasciata morire soltanto per non far scoprire a Hope la verità su sua figlia Beth.

Zoe metterà al corrente lo stilista. Xander avvertirà Thomas di volerlo denunciare, il figlio di Taylor ribadirà che la morte della giovane stagista della casa di moda è stata causata dall'alta velocità, ma non verrà creduto dal ragazzo. Il piano di Forrester di avvicinarsi a Logan sembra quindi messo in pericolo dalle prove che ha trovato Avant e, al momento, non si sa ancora se il giovane riuscirà ad andare alla polizia per denunciare lo stilista.

Anticipazioni Beautiful: Steffy disperata per la perdita di Phoebe

Oltre alle anticipazioni riguardanti le vicende relative al cinico piano di Thomas Forrester, nelle prossime puntate della soap opera verrà dato spazio a Steffy. La figlia di Ridge sarà devastata per la perdita di Phoebe, dopo che si è scoperto che in realtà la piccola non era la figlia di Flo, ma di Hope.

Una volta che il crimine verrà a galla, Fulton finirà in carcere per aver causato l'inganno ai danni della Logan e Steffy perderà la piccola che aveva adottato. Beth Spencer tornerà dalla sua vera mamma e per Forrester sarà un colpo al cuore e soffrirà moltissimo per la perdita, in compenso nei prossimi episodi, la figlia di Ridge potrebbe trovare un nuovo amore dopo Liam.