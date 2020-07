Secondo le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda mercoledì 22 luglio Sanem farà di tutto per evitare che Polen resti sola con Can. La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, costretti a lavorare insieme nella stessa azienda.

Anticipazioni 22 luglio: Sanem prova a sabotare i piani di Polen

Nelle scorse puntate, Can e Sanem si sono avvicinati sempre più. È ormai chiaro che tra i due c'è un forte sentimento e non hanno più necessità di dichiararselo. Infatti, durante le riprese di uno spot pubblicitario, i due erano sul punto di baciarsi ma sono stati interrotti.

Inoltre, in quell'occasione i due giovani hanno trascorso la notte insieme su un'amaca abbracciati. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 22 luglio, una volta tornati a casa dal set fotografico, la giovane cerca di escogitare un piano per tenere Polen lontana dal fotografo. La bella fisica, infatti, per il suo compleanno aveva organizzato una cena romantica con Can, ma Sanem mette in scena una festa a sorpresa con tutti i dipendenti dell'ufficio così da non lasciarli soli. Durante le riprese, intanto, i genitori della giovane dipendente si sono resi conto che la loro figlia prova qualcosa per il fotografo. Convinti che Sanem non abbia alcuna speranza con Can, Nihat e Mevkibe provano ad aiutarla a liberarsi di questo sentimento.

Leyla ha in programma una cena con Emre e aspetta che lui la passi a prendere, ma il giovane verrà meno alla promessa a causa di Aylin. Polen è molto brava con il tiro con l'arco e Sanem ne è gelosa, tanto da provarci anche lei senza ottenere buoni risultati.

Nelle prossime puntate

Nelle puntate successive, tra Sanem e Can scatterà il primo vero bacio, ma subito dopo la giovane scapperà e una volta tornata a casa sarà piena di dubbi.

Sanem, infatti, non riesce a dimenticare tutte le bugie che ha raccontato al suo capo e ha molte domande da fargli. La dipendente della Fikri, infatti, vorrebbe sapere da quanto tempo Can sa che si sono baciati e come ha fatto a riconoscerla. Il fotografo, dal canto suo non perderà occasione per avvicinarsi a lei.

Intanto Deren, gelosa da sempre di Sanem, approfitterà di questa situazione per metterla in guardia da Can. La giovane cerca di mantenere le distanze dal suo capo, ma lui non glielo permette ed è costretta addirittura a rispondergli male. Nihat, assistendo alla scena, si rende conto che effettivamente la giovane figlia ha dei problemi in ufficio. Nei giorni seguenti, Sanem romperà la macchina fotografica di Can e tutti penseranno che verrà licenziata per questo.