Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera che recentemente è tornata in onda anche sulla Cbs in seguito allo stop per l'emergenza sanitaria. Se nelle puntate americane Steffy rimarrà coinvolta in un drammatico incidente a causa di Bill, gli spoiler trasmessi a breve su Canale 5 annunciano che suo fratello Thomas Forrester (Matthew Atkinson) non vedrà l'ora di consumare la prima notte di nozze con la moglie, se non andasse incontro a un'amara sorpresa. L'uomo sarà prontamente rifiutato da Hope Logan (Annika Noelle), che finirà per raccontare tutto a Liam.

Beautiful: Thomas prepara a Hope una sorpresa nella camera da letto

Le anticipazioni della soap opera americana trasmesse a breve su Canale 5 rivelano che Hope e Thomas rimarranno da soli dopo la conclusione del party nuziale. L'uomo non vedrà l'ora di vivere la prima notte con la moglie mentre quest'ultima apparirà di tutt'altro avviso. Difatti, Logan cercherà in ogni modo di evitare le avance di Forrester, tanto da vegliare su Douglas fino a quando non prenderà sonno. La donna informerà della sua decisione il neo-sposo, che cercherà nuovamente l'aiuto di Douglas. Il fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), infatti, arriverà a manipolare il bambino, affinché convinca la nuova mamma a passare la notte col padre.

Proprio quest'ultimo dimostrerà di non arrendersi ai continui rifiuti della donna, preparandole una romantica atmosfera in camera da letto.

Hope confessa a Liam di non essere riuscita a concedersi a Forrester

Stando alle trame di Beautiful andate in onda un anno fa negli Stati Uniti, si evince che Logan sarà molto fredda e rigida quando vedrà il marito togliersi la maglietta davanti a lei.

Thomas fingerà di comprendere il suo rifiuto, quando gli risponderà di non sentirsi pronta a vivere la prima notte di luna di miele. A tal proposito, Hope rifiuterà l'approccio passionale del fratello di Steffy, tanto da alzarsi da letto per correre a rispondere a una chiamata del suo ex marito Liam.

Logan dirà a Spencer di non essere riuscita a concedersi a Forrester, che si infurierà tantissimo una volta udita questa confessione.

In seguito, la figlia di Brooke si precipiterà nella camera da letto di Douglas dopo averlo sentito chiamare mamma. Alla fine, Thomas sarà costretto a rassegnarsi alla fine turbolente della prima notte di nozze. L'uomo desisterà alla decisione della moglie oppure la obbligherà a soddisfare i doveri matrimoniali? In attesa di sapere come andrà a finire, si precisa che la soap opera sarà sostituta da Una vita da lunedì 3 agosto a causa delle vacanze estive.