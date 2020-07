Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera scritta dai fratelli Bell trasmessa in circa 100 paesi. Se in Italia Thomas sarà disposto a tutto per proteggere lo scambio delle culle, le anticipazioni in onda a fine luglio negli Stati Uniti d'America raccontano che suo padre Ridge Forrester sarà un fiume in piena contro Bill Spencer, l'uomo responsabile di aver mandato sua figlia Steffy in ospedale.

Beautiful: Sally ricoverata in ospedale, il detective Sanchez interroga Bill

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful in onda dal 27 al 31 luglio negli Usa, raccontano che Sally Spectra chiederà perdono a Wyatt Fuller dopo essere stata scoperta.

La ragazza affermerà di aver finto di essere malata per paura di perderlo. Nel frattempo, la posizione della dottoressa Penny Escobar sarà messa a rischio. La donna, infatti, potrebbe essere arrestata insieme alla stilista per aver rapito la figlia di Shauna. A tal proposito, la Spectra finirà per essere ricoverata in ospedale. La giovane, infatti, crollerà a terra svenuta durante un confronto con Wyatt e Flo. Nel frattempo, questi ultimi informeranno Katie Logan delle menzogne raccontate dalla stilista. La confessione spiazzerà la donna, la quale aveva aiutato Sally ad affrontare la finta malattia. Infine, il detective Sanchez metterà sotto torchio Bill Spencer. Il poliziotto farà alcune domande sulla dinamica che ha portato il magnate ad investire Steffy con la sua auto.

Ridge furioso con lo Spencer

Nelle puntate americane in onda questa settimana sulla Cbs, Ridge Forrester si scaglierà come una furia contro lo Spencer, accusandolo di aver mandato la figlia in ospedale. Lo stilista, furioso, dirà di volerlo vedere in carcere per quello che ha fatto. Tra i due personaggi nascerà una violenta discussione.

In questo frangente, Brooke Logan prenderà le difese del magnate dicendo allo stilista che non l'ha fatto apposta di investire Steffy. Parole che faranno arrabbiare ancor di più il Forrester, che vedrà la moglie difendere l'uomo che ha mandato in ospedale sua figlia.

Steffy si risveglia dal coma

Nel frattempo, Liam si recherà in ospedale a trovare l'ex moglie in coma dopo aver scoperto che suo padre l'ha investita.

Fortunatamente, Steffy Forrester dimostrerà di reagire all'incidente. La donna si risveglierà dal coma per la gioia di Bill e Ridge. A tal proposito, quest'ultimo informerà la figlia che ha subito alcune ferite significanti che necessitano di molte settimane di cura. La notizia getterà nello sconforto la madre di Kelly, sebbene poi appaia felice di essere sopravvissuta allo schianto. A tal proposito, la Forrester chiederà a suo padre e il suo ex marito di non rivelare niente a Kelly. La donna, infatti, cercherà di minimizzare il forte dolore che sta soffrendo. Dall'altro canto, il dottor Finn incoraggerà quest'ultima a prendere le medicine e smetterla di fare l'eroe.