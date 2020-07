Le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Una vita riferiscono che le prossime puntate, che andranno in onda su Canale dal 26 luglio al 1° agosto, saranno incentrate sui problemi di coppia di Ramon e Carmen e la decisione di Genoveva di eliminare definitivamente Marlene. Ci sarà anche il ritorno di Milagros ad Acacias e Agustina confesserà a Ursula il suo precario stato di salute.

Genoveva vede Cristobal

Le anticipazioni della soap Una vita segnalano che Marlene proporrà a Genoveva di eliminare una volta per tutte Alfredo e Marcelina chiederà a Servante di occuparsi più alacremente della sua allergia.

Ramon accompagnerà Carmen a fare acquisti e mentre saranno in giro per negozi la donna si renderà conto che uno dei vestiti che ha scelto Ramon per lei è identico a uno di quelli che indossava solitamente Trini: Carmen inizierà a temere che il suo fidanzato voglia trasformarla nella copia vivente della sua defunta moglie. Dopo aver rifiutato la proposta di Marlene per eliminare il marito, Genoveva rimarrà sconvolta quando scoprirà che Alfredo ha lasciato entrare nella loro casa Cristobal.

Cinta ed Emilio si baciano

Dopo essere stato additato come causa dell'allergia di Marcelina, Servante deciderà di non rivolgere più la parola a lei, Casilda e Jacinto. Ramon organizzerà una merenda con le vicine per aiutare Carmen a integrarsi nel quartiere, ma le cose non andranno nel migliore dei modi.

Camino supererà le sue paure, per questo motivo deciderà di ballare con Cesareo al pomeriggio danzante. Felicia sorprenderà Emilio e Cinta mentre si stanno baciando per strada. Ursula rimarrà sconvolta quando Agustina le confiderà di essere in procinto di morire. Genoveva accetterà di pagare Marlene per farsi consegnare le foto in cui Alfredo è in atteggiamenti equivoci con il fratello dell'amica francese, ma al momento della consegna del denaro Genoveva avvelenerà Marlene uccidendola.

Agustina chiederà a Ursula di non rivelare a nessuno che è in fin di vita, perché non vuole essere compatita dai suoi conoscenti. Genoveva farà portare via da casa sua un pesante baule che molto probabilmente contiene il corpo senza vita di Marlene. Non essendo riuscito a ritrovare la parola, Servante infastidirà i suoi vicini gesticolando come un pazzo.

Ramon verrà a sapere che Milagros arriverà ad Acacias per trascorrere le vacanze con lui, per questo l'uomo deciderà di acquistare un giocattolo per la figlia e glielo consegnerà al suo arrivo.