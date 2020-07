Lunedì 20 luglio è tornato in onda Beautiful sull'emittente Cbs dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza sanitaria, che aveva obbligato la produzione a chiudere il set da metà marzo e di conseguenza alla sospensione delle puntate in tv a partire da metà aprile.

Le trame delle puntate trasmesse a fine luglio negli Usa e tra circa un anno su Canale 5 annunciano che Ridge Forrester è convolato a nozze con Shauna Fulton (Denise Richards), mentre Wyatt Spencer ha scoperto la vera natura di Sally Spectra (Cortuney Hope) dopo aver liberato Flo Fulton (Katrina Bowden).

Beautiful: Ridge ubriaco ha sposato Shauna

Le vicende ambientate nella casa di moda Forrester sono tornate a intrattenere i fan americani con importanti colpi di scena. Le anticipazioni della soap opera trasmesse a fine luglio negli Stati Uniti raccontano che Ridge Forrester e Shauna Fulton sono diventati marito e moglie a Las Vegas. Purtroppo lo stilista ha appreso in un secondo momento di non ricordarsi di aver sposato la madre di Flo, in quanto troppo ubriaco per ricordare. Per questo motivo, l'uomo si è ritrovato bigamo e quasi certamente con i documenti firmati da Brooke Logan per chiedere il divorzio. Quinn Fuller (Rena Sofer) è apparsa molto contenta che la sua migliore amica abbia coronato il sogno d'amore col figlio di Eric.

Per questo motivo, la donna ha convinto Bill Spencer a continuare a corteggiare Brooke, se non avesse già chiesto perdono a Katie.

Steffy ricoverata in ospedale, Wyatt salva Flo dal rapimento di Sally

Le trame di Beautiful trasmesse tra un anno su Canale 5 segnalano che Bill sarà preso da altri problemi oltre a quelli amorosi.

Difatti, il magnate ha buttato a terra Steffy Forrester, speronandola con la sua auto. Per questo motivo, la madre di Kelly è stata ricoverata in ospedale dove sono accorsi Ridge e Brooke. Intanto il detective Sanchez ha indagato sull'incidente motociclistico mentre John 'Finn' Finnegan si è preso cura di Steffy, in preoccupanti condizioni di salute in un letto d'ospedale.

La new entry diventerà il nuovo interesse amoroso della figlia dello stilista.

Zoe Buckingham ha ricevuto le attenzioni di Carter Walton dopo aver detto addio a Thomas, che tornerà presto nelle vicende ambientate a Los Angeles. Sally Spectra, invece, è stata smascherata. In particolare, Wyatt Spencer è riuscito a trovare e liberare Flo Fulton dopo che era stata rapita e legata a un termosifone. Qui, l'uomo ha scoperto che l'ex fidanzata aveva intenzione di farsi mettere incinta e di aver finto la sua malattia solo per un tornaconto personale. Infine Sally è stata ricoverata in ospedale dopo il confronto finale con il fratello di Liam.