I caldi pomeriggi estivi di Canale 5 continuano ad essere occupati dalla Serie TV di origini turche intitolata Daydreamer - le ali del sogno, in programma dal lunedì al venerdì. Nella puntata in onda il 4 agosto 2020 ci sarà un cambiamento per Sanem Aydin (Demet Özdemir). La giovane realizzerà la sua prima pubblicità per la Fikri Hairka, visto che sarà lei a scrivere il testo, mentre Can Divit (Can Yaman) avrà il compito di dirigere il montaggio.

Inoltre, il fotografo e la secondogenita degli Aydin, non sapendo di dover fare attenzione alla malvagia Aylin (Sevcan Yaşar), continueranno a godersi la loro relazione sentimentale segreta appena iniziata.

Quest’ultima, infatti, cercherà di indagare sul passato dell’aspirante scrittrice quando si troverà nel quartiere della stessa, con l’obiettivo di riuscire a scovare qualche informazione in grado di comprometterla.

Daydreamer, spoiler del 4 agosto: Mevkibe crede che Sanem abbia saldato il suo debito grazie a Can

Nell’episodio della soap opera che i fan italiani seguiranno martedì 4 agosto 2020, i dipendenti della Fikri Harika cominceranno a montare il set per poter girare la pubblicità scritta da Sanem. Quest’ultima otterrà un grande traguardo, poiché diventerà stagista come copywriter. Purtroppo, a causa del bassissimo budget per lo spot, Cakat Ishan, il nuovo proprietario del negozio degli Aydin, non rimarrà fermo.

L'uomo riuscirà a convincere i commercianti del quartiere a farsi dare dei soldi in maniera poco legale dall’agenzia dei Divit, per l’affitto delle location e per le comparse.

Nel frattempo, Mevkibe sospetterà che Sanem abbia estinto il debito contratto da lei e suo marito Nihat con l’aiuto di Can, quando Halil le dirà che loro figlia ha saldato l’intero importo.

Aylin vuole scoprire qualcosa sulla sorella di Leyla, il fotografo e la sua amata sempre più vicini

La signora Aydin, per avere una risposta ai suoi dubbi interrogherà Ayhan per sapere dove ha preso i soldi Sanem: la sorella di Osman sembrerà confermare la versione della sua migliore amica. Successivamente Aylin, mentre le riprese non saranno ancora cominciate, si recherà da Melahat con la scusa di dover fare la manicure: lo scopo della darklady, invece, sarà quello di scoprire qualche segreto su Sanem.

L’amante di Emre, in poche parole, vorrà screditare la giovane agli occhi di Can.

Per concludere, il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla, non sapendo di doversi guardare le spalle da Aylin alle prese con i suoi piani diabolici, faranno di tutto per passare del tempo insieme. In particolare, il fotografo coglierà l’occasione al volo per stare un po’ da solo con la sua amata quando troverà il momento giusto.