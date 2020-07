Dopo la pausa estiva di agosto, la soap tv americana Beautiful tornerà sugli schermi di Canale 5 pronta a regalare nuove emozioni ai propri fan.

Intanto grazie alle anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti si apprende che Hope riuscirà finalmente a scoprire che Beth è viva, mettendo fine alle proprie sofferenze. A seguito di ciò, la figlia di Brooke chiederà l'annullamento delle nozze con Thomas, dopo aver scoperto che il giovane le ha tenuto nascosta la verità. I due si incontreranno nei pressi della casa sulla scogliera, dove Thomas tenterà di chiedere perdono a Hope. Vedendo il figliastro vicino alla figlia, Brooke avrà il timore che il giovane possa farle ancora del male, motivo per il quale si avventerà su di lui facendolo cadere dalla scogliera.

Thomas, privo di sensi, verrà trasportato in ospedale, dove rimarrà per diverse ore in coma farmacologico.

Thomas raggiunge Hope alla casa sulla scogliera nelle prossime puntate di Beautiful

Il ritrovamento di Beth porterà gioia a Liam e Hope dopo le tante sofferenze patite, mentre Flo e Reese finiranno dietro le sbarre. Thomas invece, dovrà fare i conti con l'ira di Hope, la quale scoprirà che il marito era a conoscenza della sorte della figlia e ha taciuto per tutto quel tempo. Ritenendolo una persona pericolosa e priva di scrupoli, la figlia di Brooke non esiterà a chiedere l'annullamento del matrimonio, notizia che non verrà presa bene dal diretto interessato.

Il giovane stilista infatti, nel tentativo di chiedere perdono a Hope, la raggiungerà alla casa di Malibù, dove cercherà invano di farsi ascoltare.

Beautiful, trame Usa: Brooke spinge Thomas dalla scogliera

Brooke, allertata da Hope, giungerà alla casa sulla scogliera appena in tempo per vedere Thomas vicino alla figlia. Temendo per l'incolumità di Hope, Brooke non esiterà a scagliarsi contro il figliastro cercando di allontanarlo con una spinta.

Stando alle anticipazioni provenienti dagli Usa, sarà in questo frangente che Thomas cadrà dalla scogliera, rimanendo a terra privo di sensi. Anche Ridge accorrerà immediatamente dopo aver visto tutta la scena da alontano e incolpando Brooke per l'accaduto. Il ragazzo verrà trasportato d'urgenza in ospedale.

Anticipazioni Beautiful: Thomas in coma dopo la caduta, Ridge incolpa Brooke

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke e Ridge attenderanno notizie di Thomas nella sala d'aspetto dell'ospedale. I due coniugi non si troveranno d'accordo sulla dinamica dei fatti e Ridge riterrà la moglie responsabile di quanto accaduto, mentre la donna continuerà a sostenere essersi trattato di un incidente. Intanto Thomas sarà tenuto in coma farmacologico in attesa dell'esito di tutti gli accertamenti clinici. In ospedale si presenterà anche il detective Sanchez, il quale vorrà far luce su quanto accaduto. Le condizioni del giovane stilista saranno critiche e, nonostante gli ultimi accadimenti, Hope gli starà vicino sino al suo risveglio.

Dalle anticipazioni riguardanti le puntate successive, si viene infatti a sapere che il figlio di Ridge aprirà finalmente gli occhi, ritrovandosi a dover rispondere alle domande della polizia.