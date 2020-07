Proseguono le avventure di Can e Sanem, protagonisti della soap turca Daydreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Italia dal lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio rivelano che per quanto la giovane collaboratrice dell'agenzia pubblicitaria tenti di allontanarsi dall'affascinante fotografo, i due si troveranno a lavorare ancora gomito a gomito. Infatti, un nuovo lavoro coinvolgerà Sanem e Can che si ritroveranno sul set di una nuova campagna pubblicitaria dopo una grossa discussione.

Nuova collaborazione per l'agenzia di Divit

Nella puntata di Daydreamer che andrà in onda su Canale 5 lunedì 13 luglio, l'agenzia Divit dovrà mettersi alla prova su un nuovo progetto lavorativo che riguarda un'azienda di prodotti organici, a cui capo c'è il signor Levant.

Il lavoro che verrà diretto dal fotografo in prima persona porterà la firma della dolce Sanem, la quale continuerà a mettersi in mostra per le sue doti creative. Durante la puntata di martedì 14 luglio, Nihat, padre della dolce aspirante scrittrice, comincerà a trovare stretto il ruolo di ''casalingo'', così deciderà di darsi da fare. In particolare, Nihat, cercando appoggio in Muzzafer e nel macellaio Osman, si prefiggerà lo scopo di aprire un negozio che vende polpette vegane.

Nella puntata della soap turca di mercoledì 15 luglio, alla luce della nuova collaborazione tra l'agenzia Divit e il signor Levant, si organizzerà un catering vegano che vedrà coinvolti tutti i collaboratori dell'azienda di Can.

Durante la puntata di giovedì 16 luglio di Daydreamer, il nuovo lavoro metterà in luce tutta l'ostilità che esiste da sempre tra la signora Deren e la Aydin. Le due donne non perderanno occasione per farsi la guerra su tutti i fronti.

Can e Sanem lavorano insieme dopo un litigio

Nell'ultima puntata settimanale di Daydreamer, che verrà trasmessa venerdì 17 luglio, Can e Sanem si troveranno a lavorare sul set per l'azienda di prodotti organici.

Il clima tra i due sarà teso per via di una grossa lite che si è verificata in precedenza. Il botta e risposta tra i due protagonisti è assicurato. Tanti saranno gli ostacoli che si frapporranno tra la coppia e il lieto fine: non mancheranno di certo i nemici da sconfiggere prima che l'amore trionfi.

Mentre Leyla comincerà a capire di nutrire interesse per il suo capo Emre, ancora molti dubbi attanaglieranno la mente di Sanem, la quale si sentirà ancora in colpa per aver mentito a Can e per questo cercherà, invano, di allontanarsi da lui.