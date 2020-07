Dopo che Nicola Vivarelli si è sfogato sui social network sul momento no che sta vivendo la sua conoscenza con Gemma Galgani, l'influencer Amedeo Venza, tramite il suo profilo Instagram, ha scritto che sarebbe stata la dama torinese a interrompere la frequentazione con il 26enne ufficiale di Marina e l'avrebbe fatto spiegandogli al telefono le ragioni della sua decisione.

Nuovi rumors sulla coppia di Uomini e Donne Over

È da più di una settimana che sul web si rincorrono le indiscrezioni sulla crisi che avrebbe colpito la coppia formata da Gemma Galgani e il giovane Sirius. A confermare il periodo negativo che sta vivendo nel privato è stato lo stesso cavaliere di Uomini e Donne in alcune storie di Instagram e in alcuni commenti degli ultimi giorni.

Se la dama del Trono Over sembra essere sparita dalla rete da quando impazzano le chiacchiere sul suo legame con Nicola Vivarelli, ci ha pensato l'influencer pugliese Amedeo Venza a riportare un Gossip molto interessante su questa storia. "È finita la barzelletta. Gemma avrebbe spiegato tutti i motivi al diretto interessato con una telefonata. Addio sogni di gloria", è questo il messaggio apparso in una storia di Instagram pubblicata da Venza.

Gli appelli del giovane cavaliere di Uomini e Donne

Ai curiosi fan hanno domandato a Nicola Vivarelli perché ultimamente non si facesse più vedere con Gemma Galgani, Sirius ha risposto: "Domanda da un milione di dollari, vorrei sapere anch'io dov'è perché mi manca".

Stando a quello che ha dichiarato in questo periodo il 26enne, la dama del Trono Over si sarebbe rifiutata di andarlo a trovare a Forte dei Marmi anche solo per trascorrere insieme un weekend di relax. "Io più che chiedere non posso fare", ha aggiunto il cavaliere di Uomini e Donne.

Il commento di Giorgio a Sirius di Uomini e Donne

Ancor prima che Amedeo Venza informasse i curiosi del presunto addio di Gemma Galgani a Nicola Vivarelli, i siti di gossip si sono occupati del parere piuttosto tagliente che un ex di lei ha espresso su questa contestata coppia. In un programma in onda su RTL 102.5 infatti, è andata in onda una breve intervista a Giorgio Manetti, il toscano che la Galgani ha frequentato per circa otto mesi negli studi di Uomini e donne.

Al giornalista Francesco Fredella, che gli ha chiesto si esprimersi sinceramente sulla crisi che la torinese e il giovane Vivarelli stanno vivendo da qualche settimana a questa parte, Manetti ha risposto: "Probabilmente era tutto un gioco, ma in amore non dovrebbe mai essere così". Rivolgendosi direttamente al ragazzo che ha provato a conquistare la protagonista del Trono Over, l'ex cavaliere ha suggerito: "Sirius, torna a fare il marinaio".

Giorgio ha avuto un pensiero non molto carino anche su Gemma e sulla sua partecipazione più che decennale al programma di Maria De Filippi: "Se troverà mai l'anima gemella? Mi verrebbe da dire, si faccia una domanda e si dia una risposta".