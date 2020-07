Sono sempre pronte a sorprendere i telespettatori le avventure della soap opera spagnola Una vita. Negli episodi che i fan italiani seguiranno dal 20 al 25 luglio 2020, sempre a partire dalle ore 14:10, la new entry Alfredo Bryce oltre a portare scompiglio ad Acacias 38 metterà alle strette Genoveva Salmeron. Quest’ultima farà i conti con l’ira del suo secondo marito, che le intimerà di attenersi al loro misterioso patto.

Antonito Palacios invece cadrà nella disperazione totale, e farà di tutto per non separarsi dai propri cari dopo essere stato chiamato in guerra.

Una vita, trame: Antonito non vuole andare in guerra

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nelle puntate in programma su Canale 5 da lunedì 20 a sabato 25 luglio, si preannunciano interessanti. Per iniziare Cinta apprenderà finalmente ciò che prova per lei Emilio, non appena Victoriano tenterà di abusarla. Nel contempo tutti gli abitanti di Acacias 38 saranno spiazzati dall’improvviso arrivo in paese del banchiere Alfredo Bryce, il nuovo compagno di Genoveva: in particolare chiunque rimarrà stranito dalla differenza di età della coppia. Intanto Antonito crederà di dover andare in guerra obbligatoriamente a causa di un errore commesso dal padre Ramon.Quest’ultimo e il figlio litigheranno mentre Lolita cercherà di farli riconciliare senza riuscirci.

In seguito Felipe comincerà a sospettare che Alfredo e la vedova di Samuel si siano sposati per convenienza: per avere delle risposte l’avvocato farà delle indagini. Inoltre Alvarez Hermoso farà sapere a Genoveva di aver appreso dell’esistenza di Cristobal.

Emilio sarà accolto come un eroe dai paesani, non appena verrà scagionato.

Antonito sarà sempre più turbato per il fatto di doversi arruolare nell’esercito militare: per colpa del suo pessimo umore il fratello di Maria Luisa si scontrerà di nuovo con il padre. A questo punto il marito di Lolita troverà un escamotage per non trasferirsi in Africa, visto che proverà a non mangiare.

Alfredo minaccia Genoveva, Carmen decisa a salvare il primogenito di Ramon

Dopo aver concluso le sue ricerche, Felipe metterà in guardia Liberto dicendogli di non fidarsi dei coniugi Bryce. Nello specifico il vedovo di Celia convinto che Genoveva e Alfredo abbiano delle cattive intenzioni consiglierà al suo amico di fare attenzione, e di controllare ogni movimento della coppia. Nel frattempo José verrà a conoscenza di non aver ancora risolto i suoi difficili problemi economici, tramite un telegramma di Osvaldo spedito da Buenos Aires. Emilio organizzerà delle serate di ballo, mentre le signore del quartiere, dopo essersi sentite ancora in colpa per il decesso di Samuel, chiederanno di nuovo perdono a Genoveva.

Quest’ultima verrà minacciata dal nuovo compagno, che le ricorderà di dover rispettare il loro accordo.

Per terminare Carmen apprenderà che l’ispettore dell’esercito è intenzionato ad arrestare Antonito. L’ex domestica, decisa a salvare il primogenito di Ramon, si presenterà nella bottega dello stesso per dargli una mano.