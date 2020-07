Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera turca "DayDreamer - Le ali del sogno", interpretato fra gli altri dall'attore Can Yaman. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda dal 13 al 17 luglio 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.55.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'idea di Nihat di aprire un negozio per vegani, alla creazione dello spot pubblicitario per i prodotti del signor Levent e alla gelosia di Can per quest'ultimo.

Sanem infastidita da Polen

Le anticipazioni di DayDreamer ci segnalano che il figlio di Remide nonché titolare di un'azienda di prodotti biologici, si rivolgerà a Can per pubblicizzare la sua attività.

L'uomo, infatti, deciderà di utilizzare un'idea di Sanem per creare lo spot ideale per sponsorizzare la sua produzione. Poco dopo, Can, Sanem, Polen e Levent effettueranno dei sopralluoghi nei capannoni acquistati di recente da Remide. Lì, Sanem, infastidita dall'ingombrante presenza di Polen, fingerà di provare interesse per Levent facendo ingelosire Can. Più tardi, Aylin contatterà Can e gli chiederà di gestire una campagna pubblicitaria per una famosa azienda automobilistica in cambio di un favore.

Nihat e Muzzafer chiederanno ad Osman di aiutarli ad aprire un negozio in cui vendere Kofte vegane. Le cose per loro sembreranno andare per il meglio quando Leyla chiederà al macellaio di preparare il catering per la campagna pubblicitaria del signor Levent.

Più tardi però, l'entusiasmo di Nihat subirà una brusca frenata quando la moglie Mevkibe gli chiederà di restituirle la gestione del negozio.

Can e Sanem litigano

Dopo i dubbi iniziali, Mevkibe accetterà di aiutare il marito nell'organizzazione del catering per dimostrare ad Aysun di essere più brava di lei in cucina.

Nel corso dell'organizzazione dello spot i dipendenti dell'agenzia finiranno per litigare gli uni con gli altri: Deren e Aylin saranno ai ferri corti, mentre Sanem e Can discuteranno animatamente a causa della gelosia del giovane nei confronti di Levent. Nonostante la burrascosa lite, i due giovani finiranno per avvicinarsi moltissimo in spiaggia per poi essere interrotti da Deren poco prima di baciarsi.

Il giovane, infatti, informerà il fratello che gran parte del materiale registrato fino a quel momento è andato perduto. A causa di questo disguido, Can e Sanem e tutta la truppe saranno costretti a rimanere sul set fino a notte tarda per rispettare i tempi di consegna prestabiliti. Sarà proprio in quell'occasione che Can e Sanem si addormenteranno insieme su una amaca facendo infuriare Polen. Più tardi, infatti, la giovane si alleerà con Aylin per ideare un piano per riprendersi il ragazzo che ama e allontanare definitamente Sanem da lui. Nel frattempo, Leyla si convincerà che fra lei e Emre ci possa essere qualcosa di più di un semplice rapporto fra colleghi. Più tardi però la donna sarà costretta a ricredersi a causa di alcuni comportamenti del suo capo.