Prosegue per tutta la settimana l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno che vedremo in onda anche mercoledì 22 luglio su Canale 5. L'orario di messa in onda è confermato alle 14.45 per una puntata che si preannuncia densa di colpi di scena e di sorprese e che avrà come protagonisti Can e Sanem, alle prese con la loro frequentazione ma anche Leyla, la quale rimarrà profondamente delusa dal comportamento di Emre che la lascerà da sola dopo averle fatto un invito a cena.

Gli spoiler della puntata di DayDreamer del 22 luglio: Sanem decisa a conquistare Can

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di DayDreamer che andrà in onda il 22 luglio su Canale 5, rivelano che i genitori di Sanem saranno abbastanza preoccupati per il futuro della figlia.

I due, infatti, dopo aver trascorso diversi giorni sul set nel bosco per le riprese dello spot pubblicitario, si renderanno conto del fatto che Sanem provi un sentimento nei confronti di Can.

Sanem e il fotografo, infatti, hanno trascorso un bel po' di tempo assieme al punto da dormire abbracciati sull'amaca per tutta la notte, quasi come se fossero due fidanzati a tutti gli effetti. Ebbene, gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer in onda mercoledì pomeriggio su Canale 5 rivelano che i genitori di Sanem temono che la ragazza possa rimanere 'scottata' da questa relazione e per tale motivo vogliono aiutarla a liberarsi dall'ossessione che prova nei confronti di Divit.

Una missione che tuttavia si preannuncia impossibile, dato che il sentimento di Sanem verso il fotografo è molto forte e dopo quei giorni trascorsi insieme, la ragazza vorrà andare avanti per la sua strada, incurante dei giudizi dei suoi genitori.

Sanem, infatti, sarà sempre più ostinata e convinta di conquistare il cuore del bel fotografo e come se non bastasse porterà avanti anche la battaglia contro Polen: con quest'ultima, infatti, sarà vera e propria 'guerra aperta'.

Emre si dimentica della cena con Leyla e passa la serata con Aylin

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della puntata di DayDreamer in onda il 22 luglio su Canale 5, rivelano che si parlerà anche di Leyla, la quale sarà al settimo cielo dopo l'invito a cena che le verrà fatto da parte di Emre.

Peccato, però, che il suo entusiasmo si trasformerà ben presto in delusione visto che il suo capo non la passerà più a prendere: Emre si dimenticherà completamente dell'appuntamento che aveva fissato con la ragazza e come se non bastasse passerà la serata in compagnia di Aylin. Come reagirà Leyla di fronte a questa situazione?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap turca.