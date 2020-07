La Serie TV DayDreamer - le ali del sogno sta riscuotendo un grande successo anche in Italia. Nei prossimi episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, finalmente Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) troveranno il coraggio di dichiararsi i loro sentimenti.

L’aspirante scrittrice diventerà la nuova fidanzata del fotografo, quando le farà sapere di essere Albatros, l’uomo che ha baciato al buio. Gli spoiler turchi anticipano che il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla non riusciranno più a reprimere l’attrazione reciproca, ma per il momento sceglieranno di amarsi in segreto.

DayDreamer, trame turche: Sanem dichiara il suo amore a Can

Nel corso delle puntate che i telespettatori italiani potranno seguire prossimamente, Sanem dopo aver rinunciato a smascherare Emre farà un passo indietro. La giovane oltre a non far sapere a Can che la spia che si nasconde alla Fikri Harika è suo fratello, gli farà intendere di non provare nulla nei suoi confronti. Pur avendo tentato di allontanarsi dal suo capo, l’aspirante scrittrice incoraggiata da Ceycey presenterà una sua sceneggiatura chiamata Il passerotto sognatore ad un concorso che si svolgerà nell’agenzia dei Divit. Dopo aver vinto Aydin si vedrà ancora una volta costretta a collaborare con Can e Deren, per la realizzazione di una pubblicità sulle auto.

In seguito, precisamente quando si renderà conto di non poter vivere senza il primogenito di Aziz, la sorella di Leyla metterà piede nella dimora dell’uomo per dichiararsi. A questo punto ci sarà il tanto atteso avvicinamento tra i due protagonisti, visto che trascorreranno un’intera serata insieme scambiandosi diversi baci.

Il primogenito di Aziz e Aydin nascondono la loro relazione, il timore di Emre

Can e Sanem intraprenderanno una vera e propria relazione, ma entrambi faranno capire di avere dei modi diversi di pensare. Mentre l’aspirante scrittrice non vorrà far sapere per nessun motivo della sua storia con il suo capo ai colleghi di lavoro, il figlio maggiore di Divit sarà disposto ad esternare pubblicamente il suo amore per la giovane.

Nonostante ciò Can rispetterà la volontà della propria amata, e continuerà a ignorare il fatto che abbia aiutato suo fratello Emre a distruggerlo. Quest’ultimo intanto tornerà all’attacco, proprio quando non farà fatica ad accorgersi della complicità tra Sanem e Can. Per far scoppiare la coppia appena nata il contabile della Fikri Harika avviserà Aylin, dicendole che i loro piani potrebbero non andare in porto.

Nello specifico Emre avrà il timore che Aydin potrebbe parlare del suo doppiogioco a suo fratello: a rassicurare l’uomo ci penserà la sua amante, visto che lo metterà al corrente della sua prossima mossa strategica. In particolare l’ex dipendente dell’azienda dei Divit svelerà ad Emre di aver nascosto l’anello di fidanzamento che le aveva regalato in un cassetto della sua stanza, per far entrare in crisi Can e Sanem.