Sono sempre abbastanza seguite le vicende della soap opera di origini turche Daydreamer - le ali del sogno, in programma su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso il 16 luglio 2020, la malvagia Aylin Yükselen (Sevcan Yaşar) tornerà a collaborare con la Fikri Harika, dopo aver ricevuto il consenso di Can Divit (Can Yaman).

Deren Keskin (Tugce Kumral) dimostrerà sin da subito di non gradire affatto la presenza della sua rivale nell'agenzia pubblicitaria, non appena verrà a conoscenza della novità. Non passerà tanto tempo infatti prima di vedere le due donne scontrarsi: in particolare sarà la direttrice creativa a scatenare una vera e propria guerra contro l’ex fidanzata di Emre.

I due protagonisti principali Can e Sanem Aydin (Demet Özdemir), invece saranno sul punto di baciarsi dopo un bagno in mare.

Daydreamer, trama del 16/07: Aylin convince Can ad assumerla alla Fikri Harika

Gli spoiler della puntata che il pubblico italiano potrà seguire giovedì 16 luglio 2020 raccontano che si assisterà a un avvicinamento tra Can e Sanem. Tutto comincerà quando Aylin, dopo aver confessato al fotografo di amare ancora Emre, continuerà a portare avanti il suo piano per distruggere la Fikri Harika. Per riuscire nel suo intento la donna giocherà quindi con i sentimenti dei fratelli Divit. Il primogenito di Aziz si dirà disposto a dare un’altra possibilità all’ex dipendente dell’azienda di famiglia, non appena gli cederà un suo cliente.

Nello specifico la perfida dark lady si presenterà alla dimora dei Divit e affiderà al fotografo la pubblicità per una famosa compagnia automobilistica, soltanto se la renderà partecipe dello spot sui prodotti biologici di Levent.

L’ex fidanzata di Emre diventa collaboratrice dell’agenzia dei Divit, Deren furiosa

Can non ci penserà due volte ad assumere Aylin come attiva collaboratrice della sua agenzia, scatenando la furia di Deren. La direttrice creativa della Fikri Harika continuerà a non vedere di buon occhio l’ex fidanzata di Emre, per essere stata l’assistente della stessa in passato.

Deren farà di tutto per convincere il figlio maggiore di Aziz a cambiare idea, quando saprà che addirittura la sua nemica è riuscita a farsi dare un ufficio tutto suo. Il primo scontro tra Deren e Aylin avrà luogo durante la realizzazione della nuova campagna.

In seguito la direttrice creativa della Fikri Harika interromperà un momento romantico tra Can e Sanem, per mettere il fotografo al corrente dei problemi con le registrazioni a causa della rottura della scheda della fotocamera. A questo punto il figlio maggiore di Aziz e tutti i dipendenti dell’agenzia si vedranno costretti a passare la notte sul set per rifare lo spot e rispettare i tempi di consegna. Infine Can e la sorella di Leyla si addormenteranno sopra un’amaca dopo aver guardato le stelle, e il giorno seguente Polen prometterà di far tornare tra le sue braccia il suo ex fidanzato con l’aiuto di Aylin.