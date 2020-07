Le vicende tratte dalle trame turche della soap Daydreamer - Le ali del sogno rivelano che nel corso dei prossimi episodi italiani ci sarà una svolta positiva a favore di Sanem Aydin (Demet Özdemir), grazie a Leyla (Oznur Serceler). Quest’ultima dopo aver eseguito un ordine di Emre Divit (Birand Tunca) si renderà conto di aver commesso un grosso errore nell'istante in cui vedrà la sorella disperata.

Assalita dai sensi di colpa e piena di rimorsi, la segretaria della Fikri Harika pur essendo molto innamorata di Emre, sceglierà di fare la cosa giusta anche se con molta fatica, visto che farà avere a Can Divit (Can Yaman) i documenti che aveva scambiato per proteggere il suo amato.

Il fotografo scoprirà finalmente che suo fratello ha agito ai danni dell’azienda di famiglia con la complicità di Aylin Yükselen (Sevcan Yaşar). Una volta appresa la verità, il primogenito di Aziz capirà di aver sbagliato a prendersela con Sanem.

Daydreamer, trame turche: Sanem smaschera Emre

Le anticipazioni turche svelano che Sanem farà una scoperta inaspettata, dopo essere stata lasciata da Can. Tramite una lite che Emre e Aylin avranno alla Fikri Harika, l'aspirante scrittrice apprenderà che i due si sono alleati per far fallire la nota azienda. Per la precisione la sorella di Leyla vedrà l’ex fidanzata del figlio minore di Aziz con la cartella rossa che lei aveva sottratto a Can durante il suo primo giorno di lavoro.

Sanem non appena nell'ufficio dell’agenzia non ci sarà nessuno comincerà a frugare tra le cose di Emre, e non farà fatica a capire che l’uomo si è preso gioco di lei.

Nello specifico la fanciulla riuscirà a scoprire che il fratello di Can ha costituito una società con Aylin. Dopo essersi confrontata con Osman e Ayhan, l'aspirante scrittrice troverà il coraggio di affrontare Emre visto che gli darà un ultimatum per essere onesto con il fratello entro la stessa giornata.

Leyla assalita dai sensi di colpa, Can contro il fratello per aver aperto una società con Aylin

Il contabile della Fikri Harika sapendo che Leyla prova dei sentimenti per lui, le racconterà una versione diversa per chiederle di mettere le mani nella documentazione che possiede sua sorella il quale è in grado di rovinare la sua reputazione ulteriormente.

Per convincere la sua segretaria ad adeguarsi alla sua volontà, addirittura Emre le farà intendere che se tornerebbe indietro non stringerebbe nessuna collaborazione lavorativa con Aylin. In un primo momento Leyla eseguirà la richiesta dell’uomo che ama, facendo fare una pessima figura a Sanem poiché la cartella che consegnerà a Can sarà vuota.

Con il passare dei giorni ad avere la meglio sarà la secondogenita di Nihat e Mevkibe, per merito di Leyla che dopo aver riflettuto e pentita di aver aiutato Emre farà avere al fotografo i documenti incriminati. Il figlio maggiore di Aziz perderà le staffe non appena verrà informato dell’ennesima cattiveria di Emre, infatti gli dirà di non considerarlo suo fratello e di non volerlo vedere più.

Can dopo aver appreso dell’alleanza tra Aylin ed Emre, capirà che Sanem è stata vittima di un inganno. Infine, il fotografo quando si renderà conto di essere stato uno stupido vorrà recuperare il rapporto con l’aspirante scrittrice, che intanto ignara dell’intenzione dell’uomo sceglierà di licenziarsi in modo definitivo dalla Fikri Harika.