Le anticipazioni turche della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che sono in arrivo su Canale 5 degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena e grandi novità. Le trame riguardanti ciò che vedremo in onda narrano che ci saranno delle belle sorprese nel rapporto tra Can e Sanem. Ben presto, però, l'idillio tra il fotografo e la ragazza si spezzerà: lui, infatti, verrà a conoscenza di tutte le bugie che Sanem gli ha tenuto nascosto in questi mesi e ovviamente non la prenderà affatto bene.

DayDreamer, spoiler turchi: Sanem viene messe alle strette da Emre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che nel momento in cui Sanem scoprirà che Can è il vero Albatros, i due proveranno a vivere serenamente la loro relazione, ma tutto durerà molto poco.

Aylin, infatti, sarà sempre più agguerrita e proverà in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote in questa relazione.

Per convincere la sua rivale a fare un passo indietro, l'astuta Aylin deciderà di attaccare Metin, accusandolo di aver tradito la fiducia di Can. Il motivo? Ha dato delle informazioni preziose alla mamma di Can, con la quale non c'è un buon rapporto. Nel momento in cui il fotografo verrà a conoscenza della verità dei fatti, deciderà d'interrompere subito la sua amicizia decennale con l'avvocato.

Una reazione che spiazzerà Sanem, la quale rimarrà profondamente colpita dal modo in cui il fotografo ha interrotto in seduta stante la sua storica amicizia per una bugia. A quel punto interverranno Aylin ed Emre i quali, consapevoli delle numerose bugie che Sanem ha dovuto dire a Divit, le faranno pressione psicologica affinché metta da parte la sua relazione con Can.

Can scopre la verità: lascia Sanem e licenzia il fratello

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Aylin ed Emre proveranno a sabotare Sanem, ma un giorno accadrà l'imprevisto. Tra quest'ultima ed Emre ci sarà un'accesa discussione, durante la quale la ragazza lo accuserà di essere l'unico vero responsabile di tutte le bugie che ha dovuto dire al fotografo in questi mesi.

I due, però, non sapranno che questa discussione verrà origliata anche dallo stesso Can, che a un certo punto interverrà e chiederà ulteriori spiegazioni. Nel momento in cui Sanem ed Emre ammetteranno le loro colpe e, soprattutto, confesseranno le loro tremende bugie, la reazione del fotografo sarà immediata.

Can, infatti, senza pensarci troppo deciderà di lasciare immediatamente Sanem e di licenziare in tronco suo fratello dall'agenzia. Tornerà sui suoi passi oppure no? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.