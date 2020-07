Aumenta la curiosità dei fan italiani per sapere cosa accadrà nei prossimi appuntamenti della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, che continua a essere seguita da una media di quasi tre milioni di spettatori pari al 22% di share.

Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 24 luglio 2020, annunciano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) a causa della sua sbadataggine rischierà di rovinare l’intesa con Can Divit (Can Yaman). Durante una delle solite giornate di lavoro, la giovane non riuscirà a trattenere le lacrime. L’aspirante scrittrice romperà involontariamente la nuova macchina fotografica che il fratello di Emre le aveva affidato e comprato per la realizzazione di uno spot pubblicitario.

Dopo essere stata protagonista dell’ennesimo disastro, la sorella di Leyla rischierà il rapido licenziamento: la voce di quanto successo nell’agenzia dei Divit, infatti si diffonderà subito.

DayDreamer, anticipazioni 24/07: Deren gelosa di Sanem

Dopo l’enorme successo ottenuto la scorsa estate, l’attore turco Can Yaman è tornato sul piccolo schermo italiano per la felicità dei suoi seguaci con la serie tv il cui titolo originale in è Erkenci Kus. Nella puntata in programmazione su Canale 5 venerdì 24 luglio sempre dalle 2 e 45 del pomeriggio, sarà furiosa la reazione di Polen non appena Can se ne andrà via dalla sua festa di compleanno senza darle nessuna spiegazione. La donna lascerà l’abitazione del primogenito di Aziz, che intanto si scambierà un bacio appassionato con Sanem in teatro dopo averle confessato finalmente di essere il suo Albatros.

Successivamente Deren non appena comincerà a provare gelosia nei confronti dell’aspirante scrittrice, la metterà in guardia dal loro capo Can.

Osman scelto di nuovo come modello, la sorella di Leyla piange

A questo punto tutti i dipendenti della Fikri Harika saranno di nuovo impegnati per la registrazione di un nuovo spot per l’Orgatte e Osman accetterà di rivestire il ruolo di modello per la seconda volta.

Purtroppo Sanem commetterà un grosso errore che desterà parecchia preoccupazione durante i preparativi delle riprese. Dopo essere inciampata, la fanciulla farà cadere a terra la prestigiosa macchina fotografica professionale che Can aveva messo a disposizione per l’occasione.

Non appena verranno a sapere del gesto imbarazzante fatto da Aydin, tutti saranno sicuri che verrà subito licenziata dall’azienda dei Divit.

A gran sorpresa il fotografo farà capire di non essersi affatto arrabbiato visto che consolerà l’aspirante scrittrice quando mortificata per l’accaduto scoppierà a piangere.