Le anticipazioni della soap tv Beautiful tratte dalle puntate americane rivelano che Ridge fuggirà a Las Vegas con Shauna. Il tutto avrà inizio dopo la scoperta da parte dello stilista e di Katie, del bacio tra Brooke e Bill. Un nuovo tradimento che porterà Ridge a lasciare momentaneamente la città allo scopo di allontanarsi da tutto. L'uomo si recherà a Las Vegas dove troverà conforto tra le braccia di Shauna. Tra i due non tarderà a scattare un bacio che potrebbe mettere ancora più in pericolo il già fragile matrimonio di Ridge e Brooke.

Beautiful anticipazioni: Ridge furioso con Brooke dopo aver scoperto il bacio con Bill

Nel corso delle puntate che in Italia verranno trasmesse solo tra qualche mese, il matrimonio tra Ridge e Brooke sarà seriamente in pericolo. Dopo la crisi avvenuta in seguito alla scoperta dello scambio di culle e del coinvolgimento di Thomas, i due sembravano essersi riappacificati. Peccato che la madre di Hope, in un momento di debolezza, abbia baciato Bill, il tutto ripreso dal telefonino di Shauna. Sarà Quinn a impossessarsi del filmato e a mostrarlo durante una festa organizzata a casa Forrester, lasciando interdetti tutti i presenti. Ridge e Katie si ritroveranno di fronte all'ennesimo tradimento da parte dei loro coniugi e non vorranno sentire nessuna giustificazione da parte loro.

Ridge bacia Shauna a Las Vegas nelle prossime puntate di Beautiful

Stando alle anticipazioni americane, Brooke cercherà di rintracciare telefonicamente il marito, lasciando diversi messaggi sulla segreteria telefonica senza però ottenere risposta. Brooke sarà preoccupata che tutto ciò che è accaduto possa spingere Ridge tra le braccia di Shauna e non sarà lontana dalla verità.

Da quanto si apprende infatti, Ridge si troverà a Las Vegas a casa di Shauna. Tra i due la complicità sarà sempre più evidente e nonostante la madre di Flo non riesca a nascondere i suoi sentimenti per lo stilista, gli dirà di chiarire la sua posizione con Brooke. Sarà a questo punto che Ridge la bacerà appassionatamente.

Beautiful, trame Usa: Ridge perdonerà Brooke per il tradimento con Bill?

Mentre Ridge e Shauna saranno uno tra le braccia dell'altra, a casa Forrester Eric se la prenderà con Quinn per aver svelato in pubblico il bacio tra Brooke e Bill e accusandola di aver voluto sabotare il matrimonio di Ridge e Brooke. Il patriarca dei Forrester in particolare, rimprovererà alla moglie di non aver affrontato la questione in privato solo con i diretti interessati, ma Quinn sarà felice della decisione presa e avrà la speranza che ora Ridge sia a Las Vegas con Shauna e che non decida di perdonare per l'ennesima volta la moglie. Intanto Donna cercherà di far riconciliare Katie e Brooke.