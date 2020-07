Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda martedì 28 luglio Can e Sanem si diranno addio a causa di Aylin.

La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 2 e 50 del pomeriggio e racconta la storia d'amore tra Sanem, dipendente di un'importante azienda, e Can, suo datore di lavoro.

Anticipazioni 28 luglio: Can e Sanem si dicono addio

Nelle scorse puntate il rapporto tra Can e Sanem si è consolidato sempre più, al punto da vedere il loro primo bacio a luci accese. Polen ha ormai lasciato la città, essendosi resa conto di non avere più speranze con il suo ex fidanzato.

Durante una serata trascorsa insieme, Divit racconta alla sua dipendente della sua infanzia e di quella di suo fratello Emre. Sanem è sempre più presa dai sensi di colpa per aver partecipato ai loschi piani del fratello dell'uomo di cui si è innamorata. Pertanto, nella puntata che andrà in onda martedì 28 luglio, la giovane dipendente della Fikri supplica Emre di dire tutta la verità a suo fratello. Il proprietario dell'azienda, però, non cede alle richieste di Sanem poiché è convinto che Can non glielo perdonerebbe mai. Tornato a casa, Emre racconta tutto ad Aylin, la quale non perde occasione per creare problemi nella coppia e cerca una strategia per separare per sempre i due innamorati. La donna riesce nel suo intento e Can e Sanem si diranno addio.

Ricordiamo, infatti, che Aylin non ha mai perso occasione per creare astio tra i due innamorati, arrivando anche a mettere in guardia Polen dalla giovane dipendente.

Nelle prossime puntate

Nelle puntate successive vedremo che Can e Sanem, nonostante si siano dichiarati guerra, dovranno necessariamente lavorare insieme per un importante progetto.

Verrà selezionata una sceneggiatura ideata dagli utenti del web e a vincere sarà un certo DayDreamer, che in realtà è Sanem. Intanto, dopo aver scoperto la verità, Can dirà a tutti che dietro il falso nome c'è in realtà la donna che ama. La giovane riceverà i complimenti dall'intera azienda poiché la storia è piaciuta a tutti.

Aylin riprende a lavorare nella Fikri Harika come consulente e assisteremo al suo ritorno in azienda. Leyla racconta tutta la verità a sua sorella riguardo l'amore che prova per Emre. Can e Sanem dovranno trovare un quartiere dove girare le riprese di DayDreamer. Intanto Leyla è sempre più gelosa delle attenzioni che Guliz riserva ad Osman e incita la sua collega a lasciarlo in pace. Dopo averla riportata a casa, Can avrà un ennesimo scontro con Sanem, che li porterà a chiudere definitivamente la loro storia. Deren approfitta della situazione e cerca di conquistare il proprietario dell'azienda, ma non ha molto successo.