Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata in onda venerdì 24 luglio, Sanem proverà a mantenere le distanze da Can a causa dei forti sensi di colpa per aver tramato contro l'azienda.

La soap opera turca va in onda ogni giorno alle ore 2 e 50 del pomeriggio su Canale 5 e racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani che lavorano nella stessa azienda.

Anticipazioni 24 luglio: Sanem è molto confusa

Nelle scorse puntate abbiamo assistito al tanto atteso bacio tra i due protagonisti di DayDreamer. Infatti Can ha fatto in modo che Sanem capisse che lui in realtà era l'Albatros che lei stava cercando da tempo e l'ha baciata, riproponendo la stessa atmosfera del loro primo bacio.

Sanem, però, non dimentica il passato e si sente in colpa per aver aiutato Emre nei suoi loschi piani, a discapito dell'uomo di cui si è innamorata. Pertanto, nella puntata che andrà in onda venerdì 24 luglio, la giovane è molto confusa e ha tante domande da fare a Can. Sanem, infatti, vorrebbe sapere da quanto tempo il giovane è a conoscenza del loro primo bacio e perché non le ha mai detto la verità. Intanto Deren, poiché è da sempre gelosa del rapporto che Can ha con Aydin, decide di metterla in guarda, confondendole maggiormente le idee. Sanem rompe involontariamente la preziosa macchina fotografica che Can ha messo a disposizione per un nuovo spot e tutti i dipendenti della Fikri sono convinti che verrà licenziata per questo incidente.

Spoiler 24 luglio: Sanem cerca di mantenere le distanze da Can

Tra Can e Sanem sembrava essere tornato il sereno: i due erano finalmente riusciti a dichiararsi in qualche modo il loro amore. Nelle scorse puntate, infatti, la giovane non ha più nascosto i suoi sentimenti e si è avvicinata sempre più al suo capo, al punto da trascorrere una notte insieme accoccolati su un'amaca.

Can, dal suo canto, ha deciso di rivelarle la sua identità di Albatros e le ha dato il primo vero bacio a luci accese. Tuttavia nella puntata che andrà in onda venerdì 24 luglio, Sanem mostrerà di non aver dimenticato i dispiaceri che involontariamente ha provocato all'uomo che ama. Infatti, dopo il bacio con Can, Osman cerca di far tornare con i piedi per terra la sorella di Leyla.

Sanem si convince, quindi, di non poter iniziare nessuna relazione con il suo capo se alla base ci sono dei grandi segreti. La giovane decide quindi di mantenere le distanze da Can, ma lui non ha intenzione di farlo e si avvicina sempre più a lei. Presa dal nervoso, Sanem risponde male al suo capo davanti a suo padre, il quale si rende ancora di più conto che la figlia ha dei seri problemi in ufficio. Intanto Deren la avverte di mantenere le distanze dal suo capo.