Le anticipazioni della nota soap opera turca DayDreamer, ambientata a Istanbul, sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, alle ore 2 e 45 del pomeriggio da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, Sanem Aydin (interpretata dall'attrice Demet Özdemir) avrà una particolare sintonia con Can Divit e sarà dispiaciuta per la strana situazione venutasi a creare tra di loro, per tale ragione vorrà rassegnare le sue dimissioni dall'azienda. Successivamente la donna vorrà liberarsi di un importante segreto, così deciderà di rivelare i suoi sentimenti a Can, ma in seguito avrà un imprevisto.

Frattanto Nihat si sentirà parecchio annoiato, così deciderà di provare una nuova esperienza e all'improvviso proverà ad avviare un'attività, un negozio di kofte vegane insieme a Muzzafer.

Sanem si vuole licenziare

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dal 6 al 10 luglio, Sanem si renderà conto di essersi affezionata molto a Can e si sentirà notevolmente in difficoltà, a causa della brutta situazione venutasi a creare, così dirà a Emre di volersi licenziare. Nel frattempo Can scoprirà che Sanem ha ideato la campagna che la sua azienda sta realizzando per un nuovo cliente e nonostante sia indeciso, coinvolgerà la donna all'interno del gruppo creativo. Successivamente Sanem andrà contro Emre e deciderà di confessare i suoi sentimenti a Can, inoltre vorrà raccontare i dettagli del patto che aveva stretto con il fratello.

Più tardi Sanem prenderà coraggio e si recherà da Can con l'intento di parlargli, ma dovrà ripensarci poiché insieme a lui troverà la sua fidanzata Polen.

Nihat depresso

Il signor Levent, titolare di un'azienda di prodotti organici, organizzerà i dettagli della promozione della sua ultima linea insieme a Can: la nuova promozione in realtà sarà ideata sulla base di un'idea di Sanem.

In seguito Leyla si congratulerà con la donna per le belle idee avute. Nel frattempo Nihat sarà depresso, poiché da quando ha chiuso il suo negozio non sa che altro fare, se non il "casalingo". Nihat e Muzzafer, dunque, proveranno ad aprire un negozio di kofte vegane e cercheranno di convincere anche Osmas a partecipare al nuovo progetto.

Dove guardare le puntate di DayDreamer in streaming online

Nell'attesa delle nuove puntate di DayDreamer, si possono rivedere gli episodi della telenovela in streaming online: per farlo basta registrarsi gratuitamente sull'apposito sito MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma dedicata si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come i video riguardo le trame e i personaggi della soap opera turca.