La soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, che in lingua originale si chiama Erkenci Kus, continua a movimentare i pomeriggi estivi di Canale 5, con intrighi e colpi di scena. Nella puntata in programmazione il 28 luglio 2020, Sanem Aydin (Demet Ozdemir) non riuscirà più a sopportare l’idea di non essere sincera nei confronti di Can Divit (Can Yaman) dopo aver appreso finalmente che si tratta del suo Albatros. L’aspirante scrittrice sarà profondamente pentita di aver agito contro la Fikri Harika e tramato alle spalle di colui che ha fatto breccia nel suo cuore, seppur per il bene dei propri genitori.

La giovane riuscirà a trovare il coraggio di affrontare Emre (Birand Tunca) e gli chiederà di dire la verità al fratello insieme a lei.

Il figlio minore di Aziz non si adeguerà alla volontà della fanciulla e le dirà che, conoscendo Can, non recupererà per nessuna ragione al mondo il loro rapporto se dovesse apprendere delle sue meschine manipolazioni.

DayDreamer, anticipazioni: le bugie dette a Can tormentano la sorella di Leyla

Gli spoiler del trentacinquesimo episodio della serie televisiva turca che verrà trasmesso in Italia martedì 28 luglio 2020 sempre dalle 14:45 fino alle 15:30, annunciano che Sanem non riuscirà a stare tranquilla. La giovane sarà tormentata dal fatto di aver raccontato molte bugie a Can sin dal primo giorno di lavoro nella sua agenzia.

Per la precisione la scrittrice si sentirà in colpa per aver aiutato Emre a far fallire la Fikri Harika con la sua complicità.

La sorella di Leyla si sentirà pronta a far sapere la verità al primogenito di Aziz, non appena si renderà conto di non riuscire più a portarsi dentro questo enorme peso.

Sanem vuole dire al fotografo di essere stata una pedina, Emre crede di non ricevere il perdono del fratello

La secondogenita di Nihat e Mevkibe, dopo aver riflettuto, chiamerà al telefono il contabile della nota agenzia pubblicitaria, per poter avere un confronto con lo stesso. In particolare l’aspirante scrittrice quando si troverà faccia a faccia con Emre, gli chiederà di far sapere a suo fratello dei suoi sporchi giochi in sua presenza e in fretta.

L’obiettivo principale di Sanem sarà soprattutto quello di far sapere al fotografo che la colpa di quanto accaduto ai suoi recenti progetti è tutta di suo fratello, poiché lei è stata soltanto una pedina nelle mani di un uomo falso. L’amante di Aylin si rifiuterà di assecondare la richiesta della sorella di Leyla, infatti le farà subito presente di essere convinto che suo fratello non perdonerebbe mai il suo tradimento nei confronti dell’azienda di famiglia.