Torna l'appuntamento settimanale con le novità su Una vita, la soap opera ambientata nel ricco quartiere di Acacias 38. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda da domenica 26 a sabato 1 agosto 2020 annunciano numerose novità per i telespettatori italiani di Canale 5. In particolare, Carmen Sanjurjo accuserà Ramon Palacios di volerla farla assomigliare a Trini. Agustina, invece, confesserà a Ursula Dicenta di avere poco tempo da vivere, mentre Genoveva Salmeron metterà fine alla vita di Marlene.

Una vita, trame puntate dal 26 luglio all'1 agosto: Carmen resta male per la scelta del vestito di Ramon

Le anticipazioni della soap opera Una vita, in onda dal 26 luglio a sabato 1 agosto su Canale 5, raccontano che Marlene suggerirà a Genoveva di liberarsi di Alfredo. Marcelina insisterà con Servante affinché risolva il problema della sua allergia, mentre Ramon porterà Carmen a fare compere. In questa circostanza, Palacios sceglierà per la fidanzata un vestito identico a quello che aveva la defunta Trini: il gesto dell'uomo, seppur in buona fede, farà rimare molto male la Sanjurjo. Inoltre il padre di Antonito consiglierà alla serva di essere più disinvolta in pubblico, ma la donna avrà paura che il suo fidanzato voglia farla assomigliare alla Crespo.

Servante sceglierà di non aiutare Marcelina, visto e considerato che Jacinto e Casilda gli hanno addossato la colpa dell'allergia che sta avendo la domestica.

Agustina scopre che sta per morire

Salmeron rifiuterà di svolgere il piano che gli ha proposto l'amica francese. Successivamente, la vedova Alday resterà completamente sconvolta nel momento in cui troverà Cristobal a chiacchiere con Alfredo a casa sua.

Nel frattempo, Ramon preparerà una merenda con le vicine per aiutare Carmen ad ambientarsi nel quartiere. Purtroppo l'intento del Palacios non andrà come aveva previsto, in quanto la Sanjurjo accuserà il fidanzato di volerla farla assomigliare a Trini. Camino riuscirà a superare la paura, tanto che ballerà con Cesareo durante il pomeriggio danzante.

Emilio, invece, confiderà a sua sorella di essersi innamorato di Cinta, mentre quest'ultima farà la stessa cosa con la tata Arantxa. In seguito, Felicia vedrà suo figlio e la Dominguez baciarsi in mezzo alla strada. Infine, Agustina verrà a sapere dal dottore che sta per morire, mentre Ursula resterà sconvolta una volta appresa la brutta notizia.

Genoveva uccide Marlene, Ramon agitato dal ritorno di Milagros

Genoveva deciderà di pagare Marlene per farsi consegnare i negativi delle foto in cui vengono ritratti Alfredo e il fratello della francese in strani atteggiamenti. Nel bel mezzo dello scambio, Salmeron farà ingerire del veleno all'amica. In seguito la vedova Alday farà portare via dalla sua abitazione un pesante e grosso baule, all'interno del quale probabilmente c'è il corpo senza vita della vittima.

Agustina, consapevole che non le resta molto da vivere, chiederà alla Dicenta di mantenere segreta la verità sul suo stato di salute. Servante continuerà a gesticolare come un pazzo, infatti tutti i vicini saranno infastiditi dal suo comportamento. A causa del ritardo nella consegna di una lettera da parte di Maria Luisa, Ramon sarà agitato quando verrà a sapere all'ultimo momento che Milagros passerà le vacanze ad Acacias 38. Palacios, per fare una buona impressione sulla figlia, comprerà una scatola con dentro un pupazzo a molla: purtroppo il regalo del ricco borghese finirà soltanto per spaventare la bambina fino a farla piangere.