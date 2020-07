Un nuovo personaggio della popolare telenovela Una vita porterà parecchio scompiglio nelle trame delle prossime puntate italiane. Si tratta di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), che metterà piede ad Acacias 38 al fianco della moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Il new entry avvierà una vera e propria guerra nei confronti di Ramon Palacios (Juanma Navas), quando quest'ultimo farà il possibile per capire la ragione del fallimento della banca americana che porterà sul lastrico tutti gli abitanti.

Una vita trame: gli abitanti cadono nella trappola di Genoveva e Alfredo

Nel corso degli episodi che i telespettatori vedranno su Canale 5 prossimamente, Genoveva dopo aver perso il marito Samuel farà ritorno nel paese iberico con il nuovo compagno Alfredo.

Sin da subito quest’ultimo e Salmeron faranno capire di essersi sposati soltanto per convenienza, ovvero per ingannare tutti gli abitanti. Per iniziare il banchiere costringerà la moglie a macchiarsi le mani di sangue, precisamente a uccidere la sua migliore amica Marlen. A seguito della morte di quest’ultima, Bryce corromperà con del denaro Cristobal, l’assassino di Samuel per convincerlo a lasciare in pace sua moglie. A questo punto Alfredo aiuterà Genoveva a vendicarsi dell’intero quartiere. I due coniugi riusciranno a convincere i paesani a investire i propri risparmi in una banca americana non sicura, facendogli credere che i loro soldi si triplicheranno.

Tutti i residenti cadranno nella trappola di Genoveva e Alfredo tranne Felipe e Ramon: i truffati in pochissimo tempo si renderanno conto di essere stati vittime di un orrendo inganno.

Palacios dopo aver rischiato di morire in un incidente stradale architettato dai coniugi Bryce per essersi allontanato dal paese per smascherarli, non vorrà rassegnarsi all'idea di voler scoprire la verità.

Ramon sospetta di Salmeron, Bryce si scaglia contro il padre di Antonito

Il padre di Antonito con l’aiuto di un suo amico verrà a conoscenza che tutti i soci della banca straniera, compreso Alfredo, sapevano che a breve sarebbe crollata.

Nonostante ciò Ramon non potrà accusare il marito di Genoveva, poiché non sarà in grado di scoprire l’identità degli investigatori truffati per la mancanza degli archivi della banca distrutti da un incendio. Inoltre, il ricco borghese comincerà a porsi delle domande anche su Salmeron, dato che si chiederà se la donna potrebbe essere coinvolta con le oscure macchinazioni del nuovo compagno.

Il vedovo di Trini sospetterà della darklady, nell'istante in cui farà cadere tra le sue braccia Liberto.

In seguito, Bryce sempre più infastidito dall'intromissione di Ramon non esiterà a presentarsi a casa dell’uomo per minacciarlo. Il padre di Antonito non appena il banchiere lo inviterà a smettere di fare investigazioni sul suo conto, troverà il coraggio di dirgli di sapere che ha attentato alla sua vita qualche settimana prima, anche se Carmen non approverà il suo gesto. Il marito di Genoveva dopo aver negato a Palacios di essere il responsabile di ciò che gli è accaduto, gli preciserà che sicuramente lui sarebbe stato in grado di ucciderlo.