Spiacevole imprevisto, nei prossimi episodi, per la protagonista principale della Serie TV DayDreamer - le ali del sogno. Una trasferta con l’intero staff della Fikri Harika farà riavvicinare Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman). L’aspirante scrittrice, però, vivrà un momento di vera paura nel bosco cadendo all’interno di una buca. Fortunatamente, a soccorrere la giovane sarà il fotografo che si prenderà cura della sua ex fidanzata sotto lo sguardo di Deren.

DayDreamer, anticipazioni turche: Sanem spera che Can le dia una seconda possibilità

Gli spoiler di ciò che accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Can non vorrà perdonare per nessun motivo Sanem.

Il fotografo sarà arrabbiato e deluso dall’aspirante scrittrice per aver appreso che ha aiutato Emre e Aylin a sabotare qualsiasi progetto della Fikri Harika. Il primogenito di Aziz, dopo aver chiuso ogni rapporto con la sorella di Leyla, prenderà una decisione del tutto inaspettata. In particolare Can, quando rimarrà bloccato in ascensore con Sanem, si dirà disposto a rivolgerle nuovamente la parola ma come amico.

La situazione si complicherà non appena la secondogenita degli Aydin farà sapere ad Ayhan di sperare che Can si decida a darle una seconda possibilità. Sanem si sfogherà con la sua migliore amica durante una trasferta lavorativa di tutto il personale dell'azienda dei Divit. Nel bel mezzo di una caccia al tesoro, l’aspirante scrittrice si recherà da sola nel bosco, e desterà parecchia preoccupazione quando non riuscirà più a tornare nell’accampamento centrale.

Il primogenito di Aziz presta soccorso alla sorella di Leyla, Deren gelosa del fotografo

La sorella di Leyla, purtroppo, prenderà un grosso spavento poiché, dopo essere caduta in un fosso profondo, perderà i sensi per aver sbattuto la testa. Can, quando si accorgerà della scomparsa di Sanem si metterà subito alla sua ricerca e la sorprenderà in compagnia di Enzo Fabbri.

Il fotografo, dopo aver chiesto al suo socio di prendere delle corde per poter salvare la giovane Aydin, scenderà personalmente nella buca per accertarsi delle condizioni di salute della stessa. Per fortuna, la sorella di Leyla sarà fuori pericolo, visto che riporterà soltanto un bernoccolo in fronte.

Le attenzioni che Can riserverà nei confronti della sua dipendente non passeranno inosservate a Deren, che a causa della gelosia, aggiungerà dell'alcool al succo di frutto della sua rivale. L’obiettivo della direttrice creativa della Fikri Harika sarà quello di far ubriacare Sanem per metterla in cattiva luce agli occhi del suo capo. Il gesto di Deren finirà per ritorcersi contro di lei, poiché la sorella di Leyla, visibilmente ubriaca, sorprenderà Can con un bacio e gli dirà di amarlo.